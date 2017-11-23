Три новые машины «скорой помощи» передадут Великоустюгской, Сокольской и Чагодощенской ЦРБ

23.11.2017 [Общество]

Три новые машины «Скорой помощи» будут переданы Великоустюгской, Сокольской и Чагодощенской центральным районным больницам, сообщает сайт правительства области. Регион получит технику в рамках распоряжения правительства России «в целях обеспечения российских моногородов этими автомобилями».

Новые УАЗы оснащены современным оборудованием для транспортировки пациента и оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, а также навигационной системой ГЛОНАСС.

- Скорая медицинская помощь должна быть оснащена самыми современными автомобилями, которые смогут вовремя прийти на помощь больным. В круглосуточном и напряженном режиме в области трудится 125 бригад. За сутки каждая бригада совершает, в среднем, не менее 10 вызовов, а в городах это число возрастает до 20-ти. Надежный транспорт становится гарантией своевременного доезда, соблюдения правила «золотого часа» в тяжелых ситуациях. Централизованная поставка машин скорой помощи, поддержка на высоком государственном уровне свидетельствует о высокой значимости службы скорой медицинской помощи, - отметил заместитель начальника департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

Напомним, в 2017 году также было подписано соглашение на поставку 9 автомобилей скорой медицинской помощи в Вологодскую область за счет средств федерального бюджета.  Получателями новых автомобилей станут Великоустюгская, Кич-Городецкая, Сямженская, Тарногская, Сокольская, Харовская, Чагодощенская, Нюксенская и Кирилловская центральные районные больницы, а также Вологодская областная клиническая больница.

Несмотря на то, что решение о поставке новых «скорых» в Вологодскую область уже принято, в  пресс-службе департамента здравоохранения Newsvo рассказали, что точные сроки прибытия машин пока неизвестны.

Тэги: скорая помощь
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