В Никольске мужчина привязал сожительницу к кровати, чтобы та не убежала, пока он ходит за пивом

23.11.2017 [Происшествия]

51-летний житель Никольска напал на бывшую сожительницу с ножом и привязал ее к кровати. Инцидент произошел в районном центре в сентябре этого года.

По версии следствия, женщина пришла к нему домой, чтобы забрать свои вещи, однако никольчанин был против и устроил скандал.

- В ходе него обвиняемый, демонстрируя нож, высказал угрозу убийством в адрес 42-летней женщины, а также нанес ножом удары и причинил резаные раны на левой руке потерпевшей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Кроме того, мужчина связал скотчем и шпагатом руки и ноги женщины и привязал ее кровати, чтобы та не могла покинуть дом, пока он ходил в магазин за спиртным.  Вернувшись, он попытался уговорить потерпевшую распить с ним пиво, в этот момент ей удалось освободиться и убежать.

Никольчанина подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью, угрозе убийством и незаконном лишении свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Тэги: напал с ножом
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