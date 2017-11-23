Вологодские молочные продукты получили признание на международном уровне

23.11.2017 [Новости компаний]

Уже 90 лет маслозавод Тотемский радует вологжан своей продукцией. За эти годы предприятия пережило и взлеты и падения, однако даже после тяжелого периода банкротства маслозовод смог набрать обороты, которым можно позавидовать.

В период банкротства предприятие перерабатывало не больше 40 тонн молока в месяц, сейчас эта цифра увеличилась в десять раз — 400 тонн молока. Возрождению предприятия активно способствовала местная администрация.
На сегодняшний день проведено много работ для обновления завода. В первую очередь, вложения были направлены на ремонты помещений, крыши, построен новый маслоцех, лаборатория, запущена канализационная сеть. Практически полностью обновлена котельная, закуплены новые газовые котлы, проведена их пуско-наладка. Самое существенное из приобретенного оборудования – это линия маслоцеха и новая SIP-мойка.

Тотемский маслозавод радует вологжан молоком, сыром, творогом, сметаной и, конечно же, настоящим вологодским маслом. Предприятие является активным участником Молочного кластера, имеет множество наград разного уровня, но не намерено останавливаться на достигнутом. В этом году продукция маслозавода завоевала 4 серебряных медали на смотре-конкурсе качества продукции «Молочная гордость России», который состоялся в рамках XIII Международной молочной недели в Угличе.

Блестяще показывает себя и другой участник Молочного кластера - небольшое предприятие СППК «Родник» из Бабушкинского района. В уходящем году кооператив принял участие в двух престижных конкурсах. Поездка в город Углич Ярославской области на Международную молочную неделю стала для кооператива уже доброй традицией. Первые места с проводимого в ее рамках конкурса качества молочных продуктов завоевывали не раз, но сейчас удостоились и главной награды – гран-при (сметана).

«Мощности имеющегося оборудования позволяют нам работать в две смены и производить до восьми тонн молочных продуктов в сутки, но сейчас наш стабильный показатель – одна тонна в сутки, уровень прошлого года. За 10 месяцев текущего года мы выпустили 324 тонны молока разной жирности, 23,3 тонны кефира, 19,3тонны творога, 10 тонн сливок, 7,7 тонны йогурта, две тонны масла», - рассказала руководитель СППК Нина Турова.

Желаем предприятиям успехов и множества побед.

Тэги: молоко
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской
Журналисты в Устюжне спросили жителей, за кого они будут голосовать
Как фанера над Соколом: кто наломал дров в «УстьеЛесе»?
В Вологде суд смягчил наказание экс-главврачу поликлиники № 4, которого осудили за взяточничество
В Вологде кандидаты в мэры защитили свои программы развития города
Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей
Водителя, сбившего в Вологде пешехода на тротуаре, задержали в Ярославской области
В Вологодском районе погиб водитель "Шкоды", пытавшийся обогнать другую иномарку
В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб
«Порубили их топорами»: о репрессиях в Белозерском РО НКВД в 1937 году
23.11.2017 [Обзор Прессы]

Вы имеете право на бесплатные анализы

606
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете увольнения работников, сообщающих о коррупции
В Вологде умер руководитель клуба «Исток» Вячеслав Шадрин
Три новые машины «скорой помощи» передадут Великоустюгской, Сокольской и Чагодощенской ЦРБ
В Никольске мужчина привязал сожительницу к кровати, чтобы та не убежала, пока он ходит за пивом
Вологодские молочные продукты получили признание на международном уровне
Череповецкий мастер Валентин Поклад подарил музею коллекцию моделей деревянных храмов
В Вологде пенсионер устроил пожар, закурив в туалете
 
22.11.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Лена и Таня

3302
0
23.11.2017 [БлогоVO]

Это Юрий Никулин в 1940 году

126
0
23.11.2017 [Обзор Прессы]

Жители деревень Вологодской области добиваются от властей школьного автобуса

184
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика