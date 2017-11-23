Вологодские молочные продукты получили признание на международном уровне

Уже 90 лет маслозавод Тотемский радует вологжан своей продукцией. За эти годы предприятия пережило и взлеты и падения, однако даже после тяжелого периода банкротства маслозовод смог набрать обороты, которым можно позавидовать.

В период банкротства предприятие перерабатывало не больше 40 тонн молока в месяц, сейчас эта цифра увеличилась в десять раз — 400 тонн молока. Возрождению предприятия активно способствовала местная администрация.

На сегодняшний день проведено много работ для обновления завода. В первую очередь, вложения были направлены на ремонты помещений, крыши, построен новый маслоцех, лаборатория, запущена канализационная сеть. Практически полностью обновлена котельная, закуплены новые газовые котлы, проведена их пуско-наладка. Самое существенное из приобретенного оборудования – это линия маслоцеха и новая SIP-мойка.



Тотемский маслозавод радует вологжан молоком, сыром, творогом, сметаной и, конечно же, настоящим вологодским маслом. Предприятие является активным участником Молочного кластера, имеет множество наград разного уровня, но не намерено останавливаться на достигнутом. В этом году продукция маслозавода завоевала 4 серебряных медали на смотре-конкурсе качества продукции «Молочная гордость России», который состоялся в рамках XIII Международной молочной недели в Угличе.

Блестяще показывает себя и другой участник Молочного кластера - небольшое предприятие СППК «Родник» из Бабушкинского района. В уходящем году кооператив принял участие в двух престижных конкурсах. Поездка в город Углич Ярославской области на Международную молочную неделю стала для кооператива уже доброй традицией. Первые места с проводимого в ее рамках конкурса качества молочных продуктов завоевывали не раз, но сейчас удостоились и главной награды – гран-при (сметана).

«Мощности имеющегося оборудования позволяют нам работать в две смены и производить до восьми тонн молочных продуктов в сутки, но сейчас наш стабильный показатель – одна тонна в сутки, уровень прошлого года. За 10 месяцев текущего года мы выпустили 324 тонны молока разной жирности, 23,3 тонны кефира, 19,3тонны творога, 10 тонн сливок, 7,7 тонны йогурта, две тонны масла», - рассказала руководитель СППК Нина Турова.

Желаем предприятиям успехов и множества побед.