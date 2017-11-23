Череповецкий мастер Валентин Поклад подарил музею коллекцию моделей деревянных храмов

23.11.2017 [Культура]
Череповецкий мастер Валентин Поклад подарил музею коллекцию моделей деревянных храмов

В Череповце мастер Валентин Поклад передал в дар городскому музейному объединению 20 уникальных моделей деревянных храмов. Это только часть его большой коллекции. Остальные модели находятся на выставке в Тотьме.

- Это в точности воспроизведенные макеты деревянных церквей и часовен, построенных русскими зодчими в XIV-XVIII веках. Их оригиналы располагались на территории нынешних Архангельской, Вологодской, Новгородской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Томской, Иркутской областей, республик Карелия и Якутия. Сегодня большая часть церквей находится в музеях-заповедниках, многие утрачены из-за пожаров и разрушений, - сообщает Череповецкое музейное объединение.

Специалисты отмечают, что аналогов этой коллекции нет ни в одном музее России.

Тэги: дар музею
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