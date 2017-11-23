В Вологде пенсионер устроил пожар, закурив в туалете

В Вологде накануне вечером загорелся туалет в одной из квартир двухэтажного деревянного дома в переулке Водников, 13б.

- Сигнал о возгорании поступил в 20.04, через шесть минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Площадь пожара составила всего 5 кв. метров, пострадала внутренняя отделка санузла. Квартира принадлежит 61-летнему мужчине. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны хозяина, - рассказали Newsvo в пресс-службе регионального УМЧС.

Ущерб от возгорания оценили в шесть тысяч рублей.