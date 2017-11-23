В ВГМХА открылся учебный класс для подготовки операторов лесозаготовительной техники John Deere

Сегодня в Вологодской молочнохозяйственной академии им. Н.В Верещагина открылся новый учебный класс, обучение в котором будет проходить с использованием сельскохозяйственной техники John Deere

Компания «Трактородеталь», представляющая технику John Deere в Вологодской области, и ВГМХА подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов для лесной отрасли. John Deere - компания, основанная в 19 веке в США, и занимающаяся производством сельскохозяйственной, дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. Сейчас она имеет десятки представительств по всему миру, в том числе в Москве.

Как сообщает сайт областного правительства, для региона это важно, потому что позволит компенсировать острую потребность предприятий лесо-промышленного комлекса в молодых специалистах. При этом образовательные организации очень часто не имеют нужного современного оборудования для проведения практических занятий.

Начальник департамента лесного комплекса Роман Марков отметил, что сейчас возрождается интерес молодежи к лесным профессиям, особенно в районах области, в непосредственной близости к предприятиям по заготовке и переработке древесины:

- Оператор лесозаготовительной машины имеет среднюю заработную плату порядка 60 тысяч рублей в месяц. Работа на новой спецтехнике вызывает большой интерес у молодых мужчин.

Участники соглашения договорились о сотрудничестве по вопросам организации подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием и оказании содействия академии в организации учебного процесса, проведении учебной, производственной, преддипломной практики, стажировки преподавателей и обучающихся. Группа компаний «Трактородеталь» оборудовала учебный класс, в ближайшее время будет установлен современный симулятор лесозаготовительной машины, также специалисты компании примут участие в учебно-производственном процессе в качестве педагогов, мастеров и экспертов.