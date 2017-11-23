В Череповце полиция задержала вандалов, которые кувалдой повредили лифт в жилом доме

В Череповце полицейские задержали вандалов, которые кувалдой повредили лифт в подъезде дома № 49 по Шекснинскому проспекту.

К правоохранителям обратился председатель ТСЖ и рассказал, что неизвестные повредили двери и кабину лифта в их доме. Прибыв на место, полицейские увидели, что вандалы повредили обрамление дверей шахты лифта и поручень в кабине.

- Полицейские провели поквартирный обход для установления очевидцев произошедшего, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома. В результате розыскных мероприятий стражи порядка установили лиц, причастных к совершению противоправных действий, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ими оказались четверо череповчан в возрасте от 28 до 42 лет. На них составили протоколы об административном нарушении по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба».