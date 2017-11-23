В Череповце полиция задержала вандалов, которые кувалдой повредили лифт в жилом доме

23.11.2017 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали вандалов, которые кувалдой повредили лифт в  подъезде дома № 49 по Шекснинскому проспекту.

К правоохранителям обратился председатель ТСЖ и рассказал, что неизвестные повредили двери и кабину лифта в их доме. Прибыв на место, полицейские увидели, что вандалы повредили обрамление дверей шахты лифта и поручень в кабине.

- Полицейские провели поквартирный обход для установления очевидцев произошедшего, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома. В результате розыскных мероприятий стражи порядка установили лиц, причастных к совершению противоправных действий, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ими оказались четверо череповчан в возрасте от 28 до 42 лет. На них составили протоколы об административном нарушении по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба».

Тэги: вандалы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской
Журналисты в Устюжне спросили жителей, за кого они будут голосовать
Как фанера над Соколом: кто наломал дров в «УстьеЛесе»?
В Вологде суд смягчил наказание экс-главврачу поликлиники № 4, которого осудили за взяточничество
В Вологде кандидаты в мэры защитили свои программы развития города
Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей
Водителя, сбившего в Вологде пешехода на тротуаре, задержали в Ярославской области
В Вологодском районе погиб водитель "Шкоды", пытавшийся обогнать другую иномарку
В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб
«Порубили их топорами»: о репрессиях в Белозерском РО НКВД в 1937 году
23.11.2017 [Обзор Прессы]

Вы имеете право на бесплатные анализы

608
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете увольнения работников, сообщающих о коррупции
В Вологде умер руководитель клуба «Исток» Вячеслав Шадрин
Три новые машины «скорой помощи» передадут Великоустюгской, Сокольской и Чагодощенской ЦРБ
В Никольске мужчина привязал сожительницу к кровати, чтобы та не убежала, пока он ходит за пивом
Вологодские молочные продукты получили признание на международном уровне
Череповецкий мастер Валентин Поклад подарил музею коллекцию моделей деревянных храмов
В Вологде пенсионер устроил пожар, закурив в туалете
 
22.11.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Лена и Таня

3304
0
23.11.2017 [БлогоVO]

Это Юрий Никулин в 1940 году

126
0
23.11.2017 [Обзор Прессы]

Жители деревень Вологодской области добиваются от властей школьного автобуса

186
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика