В Вологде проходит верификация подписей за Алексея Навального

В штабах Алексея Навального в разных городах России проходит верификация подписей избирателей. В Вологде желающих ждут на Пречистенской набережной, 14 .

Верификация — это предварительная проверка паспортных данных по открытым базам.

- Для регистрации кандидат в президенты должен сдать в ЦИК 300 000 подписей, собранных не менее чем в 40 регионах, — то есть по 7500 подписей в каждом. Подписи можно собирать только в определенный срок — с конца декабря 2017 до конца января 2018 года. То есть у нас будет около месяца, включая новогодние каникулы. Собрать и проверить 300 000 подписей за такой короткий срок нереально, поэтому мы готовимся заранее. Мы открыли 80 штабов по всей России и собрали более 600 000 электронных подписей. Нам нужно было придумать, как заранее проверить все данные, и подготовиться к тому, чтобы в короткий срок принять в штабе всех, кто придет ставить подпись. И мы придумали верификацию, - поясняют организаторы.

Активисты штаба объяснили, что данные паспортов не попадут в открытый доступ (к тому же избирателям все равно придется заполнять паспортные данные при голосовании, когда будут проходить выборы):

- Мы не храним данные, которые собираем во время предварительной верификации, на физических носителях. Вся информация моментально отправляется в облачное хранилище, и никто не может видеть данные верифицированных пользователей. Сервис, который мы используем, закрыт от внешнего мира и доступен только по шифрованным каналам ограниченному кругу лиц. Загрузка данных из штабов также выполняется по шифрованным каналам при помощи VPN-соединения.

Организаторы поясняют, что предварительная верификация подписи через сайт упростит процедуру, так как не надо будет вручную заполнять согласие на обработку персональных данных. Но пройти верификацию можно и прямо в штабе.