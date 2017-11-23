В Вологде уволенный сотрудник фирмы, обслуживающей железную дорогу, украл 400 литров топлива

23.11.2017 [Происшествия]

28-летний бывший сотрудник Вологодской механизированной дистанции пути украл с предприятия 400 литров топлива и пытался вывезти горючее на УАЗике фирмы.

Предприятие занимается обслуживанием железных дорог. Установлено, что мужчина, воспользовавшись тем, что не все сотрудники организации знали о его увольнении, незаконно получил на складе по накладной 400 литров топлива и собирался распорядиться им по собственному усмотрению. Информация была своевременно передана полицейским, которые вскоре задержали вологжанина.

- Кроме того установлено, что подозреваемый в целях совершения хищения дизельного топлива неправомерно завладел автомобилем марки «УАЗ», принадлежащим данной организации, на котором и хотел вывезти похищенное имущество, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»

Тэги: железная дорога, мошенничество
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