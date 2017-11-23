Усадьба Спасское-Куркино получит грант в 2 млн рублей на реконструкцию парка

Усадьба Спасское-Куркино выиграла президентский грант в 2 млн рублей на проведение ландшафтной реконструкции, сообщает сайт областного правительства.

Проект «Ландшафтная реконструкция особо охраняемой природной территории регионального значения - старинного парка с каскадом прудов дворянской усадьбы Спасское-Куркино (XVIII-XX вв.) в Вологодском районе Вологодской области» получил поддержку Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций. Итоги конкурса на выделение грантов подвели накануне в Москве.

Этот проект – итог совместной работы администрации района и Вологодского отделения Русского географического общества. Объем финансирования составит более 1,9 миллиона рублей.

На эти деньги будут обустроены дорожки в парке, установлена навигация, вычищены пруды и проведены другие виды работ. Планируется, что реконструкция начнётся уже весной 2018 года.