Усадьба Спасское-Куркино получит грант в 2 млн рублей на реконструкцию парка

23.11.2017 [Общество]

Усадьба Спасское-Куркино выиграла президентский грант в 2 млн рублей на проведение ландшафтной реконструкции, сообщает сайт областного правительства.

Проект «Ландшафтная реконструкция особо охраняемой природной территории регионального значения - старинного парка с каскадом прудов дворянской усадьбы Спасское-Куркино (XVIII-XX вв.) в Вологодском районе Вологодской области» получил поддержку Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций. Итоги конкурса на выделение грантов подвели накануне в Москве.

Этот проект – итог совместной работы администрации района и Вологодского отделения Русского географического общества. Объем финансирования составит более 1,9 миллиона рублей.

На эти деньги будут обустроены дорожки в парке, установлена навигация, вычищены пруды и проведены другие виды работ. Планируется, что реконструкция начнётся уже весной 2018 года.

 

Тэги: Спасское-Куркино, реконструкция
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