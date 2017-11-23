Показания электросчетчиков вологжане могут передать в отделениях «Почты России»

23.11.2017 [Общество]

Подразделения ФГУП «Почта России» принимают показания электросчётчиков при оплате электроэнергии. При этом жителям индивидуальных домов, где нет общедомовых приборов учета, можно строго не привязываться к рекомендуемым датам передачи показаний с 23 по 25 число, можно передавать показания раньше.

Рекомендуемые сроки актуальны для жильцов многоквартирных домов, так как там есть такая составляющая расчетов, как потребление электроэнергии на общедомовые нужды. Таким образом, сельским жителям теперь можно совместить оплату счетов и передачу показаний, пояснили в Вологдаэнергосбыте.

«В ПАО «Вологдаэнергосбыт» постоянно ведется мониторинг обращений абонентов, и мы используем любую возможность, чтобы сделать взаимодействие с компанией более удобным для вологжан. Через почтовые отделения оплачивается большинство счетов в отдаленных населенных пунктах Вологодской области. И там, где у ФГУП «Почта России» есть техническая возможность, подразделения почты одновременно с оплатой начали принимать и показания приборов учета электроэнергии», - говорит заместитель директора ПАО «Вологдаэнергосбыт» по работе с бытовыми потребителями Алексей Вальтер.

Напомним, что показания электросчетчиков принимаются также через сайт, СМС, по телефону и электронной почте, в подразделениях Вологдаэнергосбыта, через робота-автоответчика и мобильное приложение для смартфонов.

А пожилым родителям могут помочь дети, которые также передают показания за свои квартиры и дома, пользуясь интернетом и мобильными телефонами. Дети могут занести счета родителей в свой личный кабинет и полностью взять на себя заботы о родительских счетах, или хотя бы просто передать показания родителей вместе со своими.

Для многоквартирных домов удобен вариант передачи показаний СПИСКОМ по ДОМУ: показания снимает и передает ответственный, выбранный из числа жителей дома. В этом случае обеспечивается единовременное снятие показаний, что положительно влияет на точность расчетов.

Тэги: Вологдаэнергосбыт
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