В Вологодском районе двухлетний ребенок поджег квартиру

Двухкомнатная квартира в кирпичном жилом доме №15 поселка Фетинино загорелась накануне из-за детской шалости. Пожар произошел около 11 часов, сообщение на пульт «01» поступило в 11:27. Огнеборцы своевременно прибыли на место, к 12 часам возгорание было полностью ликвидировано.

- Площадь пожара составила 15 кв. метров, сгорела мебель в комнатах, квартира закопчена по всей площади. Из-за сильного задымления из дома пришлось эвакуировать шесть человек, в том числе ребенка, - рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМЧС.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны двухлетнего мальчика, который, по-видимому, на какое-то время остался без присмотра взрослых. Ущерб от возгорания оценивают в 50 тысяч рублей.