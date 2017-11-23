В Соколе подростка приговорили к условному сроку за кражу бензопилы
В Соколе 16-летний подросток осужден за кражу имущества из частного дома. Инцидент произошел в районном центре в мае 2017 года.
Следствием и судом установлено, что юноша тайно проник в чужое жилище, забрал оттуда бензопилу и другие вещи на общую сумму 15 тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину полностью. Часть похищенного имущества, в том числе бензопилу, полицейские обнаружили и вернули потерпевшему.
- Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. В течение 1,5 лет на него возложены обязанности: не менять места жительства и учебы без соответствующего разрешения, 1 раз в месяц являться для регистрации в уполномоченный орган. Кроме того, с него взыскано в пользу потерпевшего 7,5 тыс. рублей, при отсутствии которых возмещение вреда возлагается на мать подростка, - сообщает региональное управление следственного комитета.