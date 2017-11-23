В Соколе подростка приговорили к условному сроку за кражу бензопилы

В Соколе 16-летний подросток осужден за кражу имущества из частного дома. Инцидент произошел в районном центре в мае 2017 года.

Следствием и судом установлено, что юноша тайно проник в чужое жилище, забрал оттуда бензопилу и другие вещи на общую сумму 15 тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину полностью. Часть похищенного имущества, в том числе бензопилу, полицейские обнаружили и вернули потерпевшему.