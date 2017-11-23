В Никольском районе депутат незаконно вырубил 115 сосен

23.11.2017 [Общество]

В Никольском районе завершилось расследование в отношении еще одного местного депутата, обвиняемого в незаконной рубке леса.

Народный избранник, являющийся также индивидуальным предпринимателем, незаконно вырубил 115 сосен за пределами отведенной ему делянки. Ущерб составил 419 482 рублей, который является особо крупным.

Уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) передано в суд. Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину полностью и возместил причиненный вред. Дело передано в суд. Фамилию депутата в следственном управлении пока не называют.

Напомним, в прошлом году в Никольском районе было возбуждено дело в отношении другого депутата, который также незаконно рубил лес. Речь идет о депутате от "Единой России" Александре  Корепине, он занимается бизнесом в лесной отрасли.

Он вырубил пять елей вблизи деревни Большое Оксилово в запретной для вырубки полосе. В декабре 2016 году дело по ч.1 ст.260 УК РФ было передано в суд. Как выяснил Newsvo, оно было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Тэги: депутаты, черные лесорубы
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