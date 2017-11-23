Мэром Вологды назначен Сергей Воропанов

Сегодня на сессии городской думы депутаты избрали Сергея Воропанова мэром Вологды. Из 29 присутствующих депутатов за него проголосовали 27, двое воздержались.

Напомним, на эту должность претендовали три человека - Сергей Воропанов, Иван Свищев и Ольга Ширикова. Вчера они выступили на заседании конкурсной комиссии и защитили свои программы развития города. Заседающие рекомендовали назначить мэром Сергея Воропанова, так как его программа развития Вологды, по мнению комиссии, более соответствует стратегическому развитию города и отраслей экономики.

Напомним, в мае 2016 года Сергей Воропанов стал заместителем главы Вологды, которым тогда был Евгений Шулепов. В сентябре того же года, после ухода Евгения Шулепова в Госдуму, Сергей Александрович стал и.о. мэра. В ноябре 2016 года мэром Вологды был назначен Андрей Травников, а 6 октября 2017 года, после ухода Андрея Травникова, Сергей Воропанов стал врио мэра Вологды.

Добавим, что на сегодняшней сессии гордумы Сергея Воропанова спросили, продолжит ли он работу по расширению границ города Вологды совместно с правительством и губернатором. Сергей Александрович ответил, что сейчас, по его мнению, есть более срочные задачи, поэтому как минимум в ближайшие три года заниматься этим вопросом он не намерен.