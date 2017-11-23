В Вологде на пешеходных переходах сбили женщину и ребенка

23.11.2017 [Происшествия]

Вчера двух вологжан сбили на нерегулируемых пешеходных переходах в областной столице.

Первое ДТП произошло в 8:35 на улице Герцена, 54. Женщина за рулем "Шевроле Авео", ехавшая со стороны улицы Конева, сбила женщину, переходившую дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. У пострадавшей ушиб лучезапястного сустава правой руки, она лечится амбулаторно.

Второго пешехода сбили ДТП  12:57 возле дома на на улице Щетинина, 2б. Мужчина за рулем "Фольксвагена Поло" ехал со стороны улицы Ленинградская в сторону улицы Гагарина и допустил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. У ребенка ушиб головы, ссадина лица, он также лечится амбулаторно.

Еще один вологжанин пострадал, врезавшись в бетонный столб на ВАЗе. Как сообщает областное УМВД, вечером в травмпункт №1 обратился 26-летний молодой человек, которому диагностировали сотрясение гловного мозга и ушибленную рану лба. По его словам, утром он попал в ДТП на дороге, ведущей из микрорайона Лоста в сторону Советского проспекта: не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в бетонный столб.

Тэги: ДТП, пешеходы
Фото областного УМВД
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