На пачках сигарет запретили указывать количественные показатели никотина

22.11.2017 [Общество]

В России с 16 ноября изменились требования к оформлению пачек сигарет.

На пачках не должны указываться слова «легкие», «мягкие» и другие термины, выражения и обозначения, которые создают ложное впечатление о меньшем вреде от курения этих табачных изделий по сравнению с другими; изображения и словесные обозначения, связанные прямо или косвенно с пищевыми продуктами, лекарствами и лекарственными растениями. Кроме того, нельзя указывать количественные показатели смолы, никотина и монооксида углерода в дыме.

Предупреждение о вреде табака должно будет занимать не меньше половины площади лицевой и обратной стороны упаковки.

Листы-вкладыши осанутся только для упаковок, на которых невозможно нанести информацию для покупателя, а также для сигар и сигарилл, продаваемых поштучно.

ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»  утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 № 107 и вступил в силу 16 ноября этого года.

На сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя по Вологодской области сообщается, что пачки, которые произведены до 15 ноября 2017 года по старым правилам, по-прежнему можно реализовывать в Российской Федерации.

Тэги: курение, запреты
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