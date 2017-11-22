Дед Мороз из Великого Устюга пригласил Рамзана Кадырова в свою резиденцию

22.11.2017 [Общество]

Российский Дед Мороз пригласил Рамзана Кадырова в свою вотчину в Великом Устюге. Об этом глава Чеченской республики написал в Telegram.

- Я в восторге, меня  поддержал главный волшебник России - Дед Мороз, призвав россиян отдыхать в Новый год на родине. Также Дед Мороз пригласил меня в свою резиденцию, - пишет Рамзан Кадыров.

По его словам, он с детства мечтал побывать в гостях у Деда Мороза, но обстоятельства складывались по-другому:

- Сейчас я вырос и у меня тоже есть резиденция, а в Новый год я и сам беру на себя полномочия Деда Мороза, чтобы поздравлять взрослых и детей. И хоть я вырос, но, как и в детстве, во мне живет вера в чудо, во все доброе и лучшее.

Рамзан Кадыров сказал, что обязательно навестит Деда Мороза и в ответ пригласил его в Чеченскую республику.

Тэги: Дед Мороз, Кадыров
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