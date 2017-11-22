В Вологде кандидаты в мэры защитили свои программы развития города

Сегодня кандидаты на должность мэра Вологды выступили на заседании конкурсной комиссии и защитили свои программы развития города. Напомним, что на эту должность претендуют три человека - Сергей Воропанов, Иван Свищев и Ольга Ширикова.

По условиям, программа должна содержать не более 15 листов. Для презентации ее комиссии кандидаты могли создать слайды. Сергей Воропанов представил 11 направлений развития города, Иван Свищев изложил свою программу в семи слайдах, а депутат заксобрания от партии ЛДПР презентовала одну таблицу.

Эту таблицу не показали в видео-трансляции с заседания конкурсной комиссии, в интернете ее также нет, поэтому Newsvo кратко изложил программу Ольги Шириковой для читателей:

- Так как я по образованию учитель математики, поэтому схемы, таблицы для меня близки, и я решила сегодня не использовать презентацию, а использовать таблицу, в которой кратко изложила свою программу, - пояснила Ольга Ширикова.

Она отметила, что население города в последние годы увеличивается и властям необходимо создавать условия для роста рождаемости. Ольга Ширикова также считает, что необходимо обратить внимание на профессиональную подготовку, уделять внимание созданию рабочих мест, увеличивать расходы на социальную сферу.

- Необходимо продолжение строительства детских садов, развитие частных детских садов, строительства новых школ, повышение квалификации учителей-воспитателей, качественное эффективное образование, развитие системы отдыха, оздоровления и занятости, господдержки социально ориентированных коммерческих организаций. Это далеко не весь перечень, но я думаю, это понятно, какие еще предложения можно будет внести.

Ее программа развития города также предусматривает меры поддержки малого и среднего бизнеса, развитие спорта, создание комфортного психологического климата на производствах.

- Чтобы не было у нас миграции учебной и миграции рабочей. Чтобы все оставались в городе.

Кандидат предлагает создать городской электронный ресурс, на котором вологжане смогут получать информацию по платежам ЖКХ и контролировать свои расходы. Ольга Ширикова также предлагает ликвидировать точечную застройкой города, обеспечить необходимой инфраструктурой новые микрорайоны, модернизировать транспортное обслуживание, систему освещения в городе.

- Необходима максимальная открытость власти, нужно увеличивать количество прямых контактов с жителями,- подвела итог своего выступления Ширикова.

Что касается слайдов с основными пунктами программ Сергея Воропанова и Ивана Свищева, их можно посмотреть в галерее под новостью (ред. - у некоторых слайдов плохое качество, потому что в таком виде они представлены в видео-трансляции, с которой нам пришлось делать скриншоты). Кроме того, программа Ивана Свищева опубликована в интернете, он единственный из кандидатов представил ее для ознакомления в открытом доступе.

По итогам выступления кандидатов конкурсная комиссия приняла решение, что Сергей Воропанов, Иван Свищев и Ольга Ширикова будут представлены в Вологодскую городскую Думу в качестве кандидатов на должность мэра города Вологды. При этом члены комиссии рекомендовали поддержать кандидатуру Сергея Воропанова.