В Верховажском районе в столкновении двух иномарок погибла 34-летняя женщина

Один человек погиб и два пострадали в столкновении «Рено» и «Хендая» в Верховажском районе. ДТП произошло сегодня около 10:40 утра на 646 километре автодороги Москва – Архангельск.

По предварительным данным областного УМВД, 34-летняя женщина за рулем «Рено Логан» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Хендай».

В результате столкновения водитель «Рено» погибла на месте. 35-летний водитель Хендай и его восьмилетний пассажир направлены в медицинское учреждение для установления диагноза.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.