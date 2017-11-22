Вологодское УФАС признало «Лукойл» нарушившим закон о защите конкуренции

Вологодское УФАС признало, что ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, и потребовало у фирмы не допускать необоснованного повышения цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95.

Напомним, антимонопольное дело из-за слишком высокой цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на территории Вологодской области в 2016 году было возбуждено УФАС в отношении «Лукойла» в январе 2017 года. Результаты еженедельного мониторинга цен, проводимого антимонопольщиками, показали, что в августе - сентябре 2016 года в условиях снижения оптово-закупочных цен на нефтепродукты розничные цены компанией не были изменены в меньшую сторону.

- Таким образом, поддержание ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» розничных цен на одном уровне позволило Обществу увеличить рентабельность продаж автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95. Установленные Обществом цены на указанные виды топлива в анализируемые периоды превышают сумму необходимых для осуществления данного вида деятельности расходов и прибыли, следовательно, обладают признаками монопольно высокой цены. При этом Общество получало прибыль от реализации автомобильных бензинов указанных марок не только в анализируемые периоды времени, но и по итогам календарного года, о чем свидетельствуют показатели рентабельности Общества за 2015 и 2016 годы, - говорится в решении УФАС.

В итоге антимонопольщики пришли к выводу, что ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке продажи автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 «путем установления и поддержания монопольно высоких розничных цен» на автомобильный бензин марки АИ-92 в периоды с ноября 2015 года по февраль 2016 года, октябрь 2016 года и автомобильный бензин марки АИ-95 в период с октября 2015 года по январь 2016 года.

Согласно решению комиссии УФАС, «Лукойл» обязали прекратить злоупотребление доминирующим положением на территории Вологодской области. Для этого при формировании розничных цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95 антимонопольщики рекомендуют исходить из необходимых для реализации товара расходов и прибыли. Кроме того, фирму обязали в течение одного года с момента получения настоящего предписания представлять в УФАС экономическое обоснование по каждому факту повышения розничных цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95 с приложением подтверждающих документов.

Несмотря на вынесенное решение, не факт, что уже существующие цены будут снижены: весной этого года УФАС заявило, что управление не может повлиять на ценовую политику «Лукойла».