Вологодское УФАС признало «Лукойл» нарушившим закон о защите конкуренции

22.11.2017 [Экономика]

Вологодское УФАС признало, что ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, и потребовало у фирмы не допускать необоснованного повышения цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95.

Напомним, антимонопольное дело из-за слишком высокой цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на территории Вологодской области в 2016 году было возбуждено УФАС в отношении «Лукойла» в январе 2017 года. Результаты  еженедельного мониторинга цен, проводимого антимонопольщиками, показали, что в августе - сентябре 2016 года в условиях снижения оптово-закупочных цен  на нефтепродукты  розничные цены компанией не были изменены в меньшую сторону.

- Таким образом, поддержание ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» розничных цен на одном уровне позволило Обществу увеличить рентабельность продаж автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95. Установленные Обществом цены на указанные виды топлива в анализируемые периоды превышают сумму необходимых для осуществления данного вида деятельности расходов и прибыли, следовательно, обладают признаками монопольно высокой цены. При этом Общество получало прибыль от реализации автомобильных бензинов указанных марок не только в анализируемые периоды времени, но и по итогам календарного года, о чем свидетельствуют показатели рентабельности Общества за 2015 и 2016 годы, - говорится в решении УФАС.

В итоге антимонопольщики пришли к выводу, что ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке продажи автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 «путем установления и поддержания монопольно высоких розничных цен» на автомобильный бензин марки АИ-92 в периоды с ноября 2015 года по февраль 2016 года, октябрь 2016 года и автомобильный бензин марки АИ-95 в период с октября 2015 года по январь 2016 года.

Согласно решению комиссии УФАС, «Лукойл» обязали прекратить злоупотребление доминирующим положением на территории Вологодской области. Для этого при формировании розничных цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95 антимонопольщики рекомендуют исходить из необходимых для реализации товара расходов и прибыли. Кроме того, фирму обязали в течение одного года с момента получения настоящего предписания представлять в УФАС экономическое обоснование по каждому факту повышения розничных цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95 с приложением подтверждающих документов.

Несмотря на вынесенное решение, не факт, что уже существующие цены будут снижены: весной этого года УФАС заявило, что управление не может повлиять на ценовую политику «Лукойла».

- Полномочия  антимонопольного органа не включают в себя возможность влиять на ценовую политику  любого хозяйствующего субъекта, ведущего предпринимательскую деятельность. Мы рассматриваем только признаки антимонопольно высокой цены в действиях хозсубъекта, занимающего доминирующее положение на данном рынке, - подчеркнула руководитель вологодского УФАС Наталия Мерзлякова.

Тэги: Лукойл, УФАС, бензин, цены
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Росимущество снизило цены на арестованные автомобили «Стройиндустрии»
В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской
В Белозерске коммунистов попросили увезти памятник Ленину с земли Вагана Папазяна
Журналисты в Устюжне спросили жителей, за кого они будут голосовать
В Вологде суд смягчил наказание экс-главврачу поликлиники № 4, которого осудили за взяточничество
Как фанера над Соколом: кто наломал дров в «УстьеЛесе»?
Водителя, сбившего в Вологде пешехода на тротуаре, задержали в Ярославской области
В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб
В Вологодском районе погиб водитель "Шкоды", пытавшийся обогнать другую иномарку
Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей
21.11.2017 [Общество]

Вологжане пожаловались в соцсети на бездорожье рядом с приемной депутата Корытина

1510
1
20.11.2017 [Экономика]

Как фанера над Соколом: кто наломал дров в «УстьеЛесе»?

3842
3
17.11.2017 [Новости компаний]

Севергазбанк объявляет о новогодней акции по потребительским кредитам и ипотеке

2871
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Любовь с особой жестокостью. Лена и Таня
На пачках сигарет запретили указывать количественные показатели никотина
Дед Мороз из Великого Устюга пригласил Рамзана Кадырова в свою резиденцию
В Вологде кандидаты в мэры защитили свои программы развития города
В Верховажском районе в столкновении двух иномарок погибла 34-летняя женщина
Вологодское УФАС признало «Лукойл» нарушившим закон о защите конкуренции
В Кирилловском районе начальник почтового отделения украла 120 тысяч рублей
 
22.11.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Лена и Таня

585
0
22.11.2017 [БлогоVO]

Предложили мне заключить договор

289
0
22.11.2017 [Обзор Прессы]

Бегство

482
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика