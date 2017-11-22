В Кирилловском районе начальник почтового отделения украла 120 тысяч рублей

Начальник почты в Ферапонтово похитила более 120 тысяч рублей. Женщина присваивала деньги из кассы и уносила домой товары.

Нарушения закона были выявлены в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что с декабря 2016 года по март 2017 года жительница села Ферапонтово, являясь начальником отделения почтовой связи «Ферапонтово» из корыстных побуждений, присвоила товарно-материальные ценности и деньги, принадлежащие ФГУП «Почта России», на общую сумму более 120 тыс. рублей.

"Следователем Кирилловского МСО СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение)", - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, которое на данный момент направлено в суд.