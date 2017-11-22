Севергазбанк приглашает получать кэшбэк по картам «Мир»

22.11.2017 [Новости компаний]

Севергазбанк  стал участником кэшбэк-сервиса платежной системы «Мир». Теперь все клиенты Севергазбанка — держатели банковских карт платежной системы «Мир» могут получать кэшбэк, возвращая до 20% средств от суммы покупки на карту.

Клиенты, участвующие в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир», получают  возврат денежных средств на карту  в выбранных на сайте программы магазинах продуктов питания, бытовой техники, товаров для детей, кафе и ресторанах, аптеках, топливно-заправочных станциях и т.д. Количество партнеров сервиса постоянно растет, а акции регулярно обновляются.

Подключиться к кэшбэк-сервису очень просто. Необходимо зарегистрироваться на сайте и привязать к своему аккаунту  карту «Мир» Севергазбанка. Кэшбэк от общей суммы покупки автоматически возвращается на карту Севергазбанка «Мир» в виде денег в течение трех дней с момента проведения операций по счету карты. Статус начисления кэшбэк прозрачен и отражается в личном кабинете на сайте программы.

По словам заместителя председателя правления Севергазбанка Сергея Тишко, клиенты видят выгоду от участия в программе лояльности «Мир», что в свою очередь увеличивает частоту использования карты «Мир» в качестве основного платежного инструмента для приобретения товаров и услуг.

Севергазбанк начал выпускать карты российской платежной системы «Мир» одним из первых, в апреле 2016 года. Банк предлагает карты категорий «Мир Классическая» и «Мир Привилегия Плюс».

Тэги: Севергазбанк
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