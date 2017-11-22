В Чагоде пенсионерка за рулем «Ауди» насмерть сбила женщину на «зебре»

В Чагоде 47-летняя женщина погибла под колесами иномарки. Трагедия произошла накануне около 18 часов на улице Стекольщиков районного центра.

По данным областного УГИБДД, 62-летняя пенсионерка за рулем «Ауди» допустила наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП. Световозвращающие элементы на ее одежде отсутствовали.

Еще одного пешехода сбили накануне в Бабаево. 77-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, и местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», допустил наезд на пешехода. От полученных травм пенсионер скончался в районной больнице.