«Порубили их топорами»: о репрессиях в Белозерском РО НКВД в 1937 году

На сайте проекта «Бессмертный барак» появился документ, рассказывающий о репрессиях в Белозерском РО НКВД в 1937 году.

В мае 1940 года военная коллегия Верхсуда СССР в Москве осудила 11 работников Вологодского УНКВД во главе с начальником управления С.Г. Жупахиным. Трое из них – Власов, Воробьёв и Емин – обвинялись в применении «извращённых способов приведения приговоров в исполнение». Семерых чекистов постановили расстрелять.

Согласно материалам комиссии Политбюро ЦК КПСС, полностью опубликованным только в 2003 г., в декабре 1937 года работники Белозёрского райотдела НКВД Анисимов, Воробьёв, Овчинников, Антипин и другие вывезли в поле 55 осуждённых и «порубили их топорами». В том же райотделе двух женщин забили до смерти поленьями.

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О преступлениях, совершенных в Белозерске в 1937 году, рассказывается в докладной записке И.В. Анисимова. Newsvo приводит отрывки из этого документа.

Чтобы подготовить большое количество следственных дел на тройку, работники УНКВД Белозерского сектора арестовали невинных жителей. Для этого Власов организовал группу из своих работников, так называемую «Вербовочную комиссию».

- Работа этой «комиссии» была следующим образом: -вызывали по одному человеку из камеры, совершенно не располагая на последнего компрометирующими материалами и «доктор» ВОРОБЬЕВ начинал производить «медицинский осмотр», а ВЛАСОВ, ОВЧИННИКОВ и ЕМИН сидели, писали протоколы допроса, пользуясь ранее составленным еще в Белозерске протоколом. После осмотра ВОРОБЬЕВ кричал «годен» подводили к столу и не читая ему протокола говорили - подписывай акт медицинского осмотра и таким образом они в течение 4-х суток арестовали 200 человек, на которых не было совершенно материалов о к. р. агитации и других.

Власов, Портного, Овчинников и Емин составили списки на лиц подлежащих аресту.

-В списки заносили так - придет от председателя с/совета заявление, что на территории этого с/с проживает гражданин, имеющий ранее судимость или взяли в Райисполкоме списки кто в прошлом облагался твердым заданием и вот только по этому производили аресты. Мне известно, что по 30-40 человек арестовывали так, что после ареста у следователей был один его паспорт и вписывал в протокол обвиняемому, что ему вздумается, а после этого принуждали подписывать его написанное. Я помню как мне дали 15 штук паспортов (женщин) и Власов сказал, что садись пиши протоколы, вот тебе мой черновик, а когда я ему сказал, что т. Нач-к у них нет состава преступления, то он ответил - «Партия нам так диктует, а ты должен подчиняться решениям партии».

Секретарь рассказывает, как в Белозерском РО НКВД применяли фашистские методы допроса и убивали тех, кто не подписывал протоколы, заготовленные ранее.

- Одному «обвиняемому», фамилии сейчас не помню, ВЛАСОВ, ВОРОБЬЕВ и ОВЧИННИКОВ в кабинете у ВЛАСОВА сломали железным крюком нос и выкололи глаза, после свалили его под пол в это помещение. Двух граждан, фамилии тоже не помню, ОВЧИННИКОВ, ВОРОБЬЕВ и АНТИПОВ убили в помещении ЗАГС'а и зарыли его под полом в этом помещении, причем убивали этих лиц железным молотом в голову, окна помещения были заставлены досками и одеждой.

А потом начались массовые убийства:

- В один вечер по договоренности с ВЛАСОВЫМ, ПОРТНОГО дает свое распоряжение в помещении РО НКВД в течение всей ночи никому не входить из рядового состава и после этого ВЛАСОВ и ПОРТНОГО собрали совещание и сказали, что по указанию ЦК ВКП(б) мы должны убить около 70 человек, причем бить будем их холодным оружием. После всех этих разговоров ВОРОБЬЕВ, ОВЧИННИКОВ и ЕМИН достали из шкафа топор, железный молот и сказали - вот чем будем убивать сегодня человек 30. Будем рубить головы и крохи мяса закапывать в могилы, подготовленные сторожем кладбища, который очевидец этого дела. Приводили из тюрьмы по 15-20 человек, вязали им в помещении ЗАГС'а руки, ложили в сани, а сверху валили одеяла и садились сами. По приезду на могилу ЕМИН, АНТИПОВ и другие брали по одному из саней и подносили его туловище на плаху, а ВОРОБЬЕВ и ОВЧИННИКОВ рубили топором, а после куски этого мяса бросали в могилу и вот таким образом они в течении 3-х суток уничтожили большое количество человек.

Секретаря Анисимова за невыполнение приказов начальства уволили из органов УГБ НКВД и перевели в милицию, где он и написал эту докладную записку. Он пытался добиться, чтобы началось расследование жестоких преступлений, совершенных в Белозерском РО НКВД, однако его проигнорировали.

О проекте

Проект «Бессмертный барак» появился в мае 2015 года. Его создатели - Андрей Шалаев, Андрей Хоркин и Игорь Александров. Для каждого из них тема репрессий — это личная история, затронувшая их семьи. Чтобы сохранить память и воспоминания, рассказы и фотографии, документы и свидетельства страшного периода истории России, они запустили сайт, на котором каждый может поделиться фактами из истории своей семьи, связанными с репрессиями. На сегодня там сохранены тысячи таких историй.

Главная страница сайта — это "Памятник", за каждой фотографией — краткие данные о человеке, а также воспоминания родственников с фотографиями из семейных альбомов и документами из архивов, многие страницы ведут и дополняют родственники