В Вологодской области стало еще на 2667 жителей меньше

За 10 месяцев 2017 года население Вологодской области убыло на 2667 человек. Это примерно в два раза больше, чем убыль за аналогичный период прошлого года.

Также в Вологодской области упала рождаемость. Если в прошлом году с января по ноябрь коэффициент рождаемости составлял 13,7 человек на 1000 населения, то в этом – 11,6.

Отметим, что убыль населения в регионе за последние 4 года постоянно растет. Если на начало 2014 года в Вологодской области проживали 1 192 190 человек, то к 2015 году эта цифра составила 1 191 010 человек. К январю 2016 население сократилось еще на 3325 человек.