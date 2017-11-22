В Вологодской области количество заболевших ОРВИ за неделю увеличилось на 20%

В Вологодской области на 20% выросло количество заболевших ОРВИ. Так, на прошлой неделе в регионе было зарегистрировано 11 тысяч случаев заболевания, из них 8 тысяч – это дети до 14 лет, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Специалисты объясняют рост заболеваемости среди детей формированием школьных коллективов после выхода с осенних каникул.

Медики рекомендуют родителям не отправлять заболевшего ОРВИ ребенка (с кашлем,чиханием, насморком, температурой) в детский сад или школу. Нельзя заниматься самолечением, необходимо своевременно вызвать врача на дом.