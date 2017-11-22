В Вожегодском районе трое местных жителей украли батареи из здания закрытой школы

В деревнях Вологодской области разворовывают имущество закрытых школ.

Сегодня следственный комитет сообщили о краже радиаторов отопления в деревне Олеховская Вожегодского района.

Трое молодых людей в возрасте 21 год, 18 и 16 лет забрались в здание закрытой школы в деревне Олеховская и вынесли оттуда восемь радиаторов отопления на общую сумму 46 060 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

- В ходе следствия обвиняемые признали свою вину. Похищенное имущество изъято и возвращено на баланс районной администрации, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение», его материалы уже переданы в суд.

Как нам удалось выяснить, в деревне Олеховская раньше располагалась Вотчинская начальная общеобразовательная школа. Она была открыта в 1999 году, а в 2012 году ликвидирована как юридическое лицо.

Это уже не первый случай, когда здания закрытых школ в районах области становятся местом преступлений. Так, в деревне Юрочкино Шекснинского района в закрытой школе устроили нарколабораторию.