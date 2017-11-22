В Никольском районе браконьер застрелил лося и спрятал мясо в реке

22.11.2017 [Происшествия]
В Никольском районе браконьер застрелил лося и спрятал мясо в реке

В Никольском районе полицейские задержали браконьера. Мужчина, не имея разрешения на отстрел лося, убил животное, разделал тушу в лесу, спрятал мясо в реке, а потмов вернулся на вездеходе и увез мясо домой.

С заявлением о незаконной охоте к правоохранителям обратился представитель Госохотнадзора. Мужчина сообщил, что неподалеку от деревни Рамешки в лесу были обнаружены останки туши лося. Полицейским удалось установить личность подозреваемого в браконьерстве. Им оказался 37-летний местный житель.

- Мужчина пояснил, что отправился охотиться на птиц, на которых у него  имелась путевка. Увидев в лесу лося, он произвел два выстрела из ружья и ранил животное. Лось побежал вглубь чащи, спасаясь от охотника. Но через 1,5 километра раненый зверь упал. Злоумышленник, идя по следу животного, нашел его. Разделав тушу, мужчина спрятал мясо в реке Черный Кер, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На следующий день охотник вернулся на место, где было спрятано мясо, и вывез его на вездеходе. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит арест до шести месяцев, причиненный своими действиями ущерб он уже возместил.

Тэги: охота, наурешния, лоси
Фото областного УМВД
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