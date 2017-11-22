В Вологде во время ремонта обрушился новый купол церкви в Покровской слободе

22.11.2017 [Общество]

На церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Кирилловской Ямской слободе в Прилуках обрушился недавно установленный купол. Инцидент произошел в понедельник, 20 ноября. Позолоченный купол оказался погребенным под завалами.

Вологодская митрополия сообщает, что в результате обрушения никто не пострадал – с наступлением холодов строительные работы в этой части храма не производились.

- Покровский Слободской храм временно закрыт, до его полного обследования. Митрополит Игнатий проведет в ближайшее время оперативной совещание по оценке состояния храма и принятию решения по дальнейшему проведению восстановительно-строительных работ, и выработки общих рекомендаций для восстанавливаемых в епархии храмов, - говорится на сайте митрополии.

Новый купол и крест на церкви установили в конце сентября. По всей видимости, были допущены строительные ошибки, и это привело к его обрушению. Как пояснили Newsvo, согласовывать работы с комитетом по охране объекта культурного наследия РПЦ не обязана.

В комитета по охране объектов культурного наследия нам сказали, что ответственность предусмотрена только за снос церкви. Получается, за ошибки во время проведения ремонтных работ к ответственности никого привлекать не будут.

- Храм входит в состав предмета охраны достопримечательного места Покровская слобода, но сам по себе памятником не является. В предмет охраны достопримечательного места, к примеру, входит планировочная структура храма, его объемно-планировочная композиция, стилистика, строительные материалы, цветовая гамма фасада. Для проведения каких-либо работ в церкви согласования с комитетом не требуется, но собственник должен учитывать предмет охраны, то есть, например, обшить ее сайдингом нельзя, поскольку в документах указаны другие материалы. Предусмотрена ответственность за снос этого объекта. Обращений по поводу того, что собственник каким-то образом не соблюдает условия, оговоренные в предмете охраны церкви, к нам не поступало, - рассказала Newsvo заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ольга Симухина.

Покровская слобода XV – XIX веков расположена к северу от парка Мира и включает в себя церковь Покрова Пресвятой Богородицы и деревянную застройку XX века.

Исторически это Кирилловская ямская слобода. Она была основана во второй половине XVI века по приказу Ивана Грозного. Чуть позже место стало называться по церкви – Покровской слободой. Вплоть до XIX века в районе слободы существовала дорога, сохранявшая важное значение – с действующей переправой через реку. Возле Прилуцкого монастыря она раздваивалась. Одно направление вело в Белозерье, другое  –  в Архангельск.

Решение о восстановлении Покровской Слободской церкви митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий принял в начале ноября 2015 года после осмотра неиспользуемого церковного здания.

Тэги: церковь, реставрация
Фото Вологодской митрополии
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