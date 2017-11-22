Две корзины просроченных продуктов изъяли в мини-маркете на улице Кубинской в Вологде

22.11.2017 [Общество]

Вчера в мини-маркете на улице Кубинской Вологды участники проекта «Народный контроль» в рамках очередного рейда изъяли две корзины просроченных продуктов. В основном это были кондитерские изделия: круассаны, печенье. У некоторых из них срок годности истек еще в начале ноября.

Кроме того, проверяющие попрослии изъять из продажи некоторые упаковки полуфабрикатов "Приосколье" - по виду они явно были испорчены.

- Информация будет передана в Роспотребнадзор, вся выявленная продукция будет утилизирована, акт утилизации завтра будет получен. Ну и, поскольку такое количество просроченной продукции нами было выявлено, конечно, мы сюда еще вернемся. Провели беседу с продавцами, чтобы они ответственнее относились к качеству продукции на полках своей торговой точки, - рассказал депутат законодательного собрания области, региональный куратор проекта партии  «Единая Россия» «Народный контроль» Денис Долженко.

Еще один магазин, который проверили в рамках проекта – «Магнит» на улице Полевой. На него поступила жалоба от председателя ТОС, но к моменту рейда «просрочки» и некачественных товаров в торговой точке не было.

Рейды проекта «Народный контроль» проходят в областной столице регулярно. Сообщить о магазинах, в которых часто продают несвежие продукты, можно в приемную депутата Дениса Долженко по телефону (817-2) 595-137.

Тэги: Торговля, нарушения, Долженко
Фото: Newsvo
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