Две корзины просроченных продуктов изъяли в мини-маркете на улице Кубинской в Вологде

Вчера в мини-маркете на улице Кубинской Вологды участники проекта «Народный контроль» в рамках очередного рейда изъяли две корзины просроченных продуктов. В основном это были кондитерские изделия: круассаны, печенье. У некоторых из них срок годности истек еще в начале ноября.

Кроме того, проверяющие попрослии изъять из продажи некоторые упаковки полуфабрикатов "Приосколье" - по виду они явно были испорчены.

- Информация будет передана в Роспотребнадзор, вся выявленная продукция будет утилизирована, акт утилизации завтра будет получен. Ну и, поскольку такое количество просроченной продукции нами было выявлено, конечно, мы сюда еще вернемся. Провели беседу с продавцами, чтобы они ответственнее относились к качеству продукции на полках своей торговой точки, - рассказал депутат законодательного собрания области, региональный куратор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Денис Долженко.

Еще один магазин, который проверили в рамках проекта – «Магнит» на улице Полевой. На него поступила жалоба от председателя ТОС, но к моменту рейда «просрочки» и некачественных товаров в торговой точке не было.

Рейды проекта «Народный контроль» проходят в областной столице регулярно. Сообщить о магазинах, в которых часто продают несвежие продукты, можно в приемную депутата Дениса Долженко по телефону (817-2) 595-137.