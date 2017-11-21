В Устюженском районе иномарка вылетела на кладбище, снеся надгробия

В Устюженском районе иномарка вылетела с дороги на кладбище.

Как сообщает отделение полиции по Устюженскому району, ДТП произошло 20 ноября на 14-м километре трассы Устюжна – Сандово. Водитель автомобиля Lifan Solano не справился с управлением и допустил занос. Автомобиль вылетел с проезжей части на территорию местного кладбища, снеся несколько надгробий. Машина упала на бок прямо на могилы.

Водитель не пострадал. Сотрудникам дорожной инспекции он рассказал, что потерял управление в затяжном закруглении дороги.