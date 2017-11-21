Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей

21.11.2017 [Общество]
Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей

Государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог республики Крым» заключило с вологодским АО «ВАД» контракт на 137 млрд рублей на строительство трассы «Таврида».

Строительство и реконструкция дороги будут оплачены за счет субсидии из федерального бюджета в 2017-2019 годах в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Трасса пройдет через Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Срок завершения работ в материалах не указан.

По данным "Коммерсанта", АО «ВАД» стало подрядчиком проекта еще в июне 2016 года по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова. Изначальноон оценивал строительство и проектирование дороги в 85 млрд руб., но в июне 2016 года эта цена выросла почти в полтора раза — до 128 млрд. руб.

- АО «ВАД» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, гендиректором компании является Абрамов Валерий Вячеславович. Как уточняет Forbes, совладельцем АО выступает Виктор Перевалов, - сообщает "Коммерсант".

Первоначально фирма была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но в январе 2017 года она встала на налоговый учет в Вологде.

Напомним, с фирмой "ВАД" власти Вологдской области ранее заключали несколько крупных контрактов на ремонт и строительство дорог, при этом АО "ВАД" было единственным участником этих аукционов. Весной этого года стало известно, что ремонт участка с 132 по 163 километр дороги «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» также будет проводить АО «ВАД». За ремонт 31 километра дороги фирма получит 997,8 миллионов рублей.

Кроме того, АО «ВАД» выиграло госконтракт на строительство первого этапа нового моста через Шексну в Череповце.

В аукционе на строительство дороги в Крыму АО «ВАД» также было единственным участником.

 

Тэги: ВАД, Крым, дороги, госзакупки
Карта с сайта img12.nnm.me
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Росимущество снизило цены на арестованные автомобили «Стройиндустрии»
"Зуб" с площади Революции в Вологде планируют перенести в Парк ветеранов
В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской
В Белозерске коммунистов попросили увезти памятник Ленину с земли Вагана Папазяна
Водителя, сбившего в Вологде пешехода на тротуаре, задержали в Ярославской области
В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб
В Вологодском районе погиб водитель "Шкоды", пытавшийся обогнать другую иномарку
В Вологде суд смягчил наказание экс-главврачу поликлиники № 4, которого осудили за взяточничество
В Вологде ищут вора, укравшего в магазине кошелек с 16 тысячами рублей
В Вологодской области освятили еще одну дорогу и патрульные машины ГИБДД
18.11.2017 [БлогоVO]

Маршрут "Нижний Енангск - Олятово" Кичменгско-Городецкого района

1571
0
20.11.2017 [Общество]

В Вологодской области освятили еще одну дорогу и патрульные машины ГИБДД

2659
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей
Пять кинозалов Вологодской области получат субсидии на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием
Журналисты в Устюжне спросили жителей, за кого они будут голосовать
Вологжане пожаловались в соцсети на бездорожье рядом с приемной депутата Корытина
«СВЕЗА» Алексея Мордашова покупает Тюменский фанерный завод
Гол Матея Странски принес победу "Северстали" над тольяттинской "Ладой"
Юлию Чекалеву подозревают в нарушении антидопинговых правил
 
21.11.2017 [Общество]

Собачий вопрос

846
0
21.11.2017 [БлогоVO]

Ладно я ушел, но глядя на это всё, оттуда может уйти и Бог...

11
0
19.11.2017 [Обзор Прессы]

Краснодарские сотрудники ГИБДД провели крестный ход против ДТП

750
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика