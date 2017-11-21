Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей

Государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог республики Крым» заключило с вологодским АО «ВАД» контракт на 137 млрд рублей на строительство трассы «Таврида».

Строительство и реконструкция дороги будут оплачены за счет субсидии из федерального бюджета в 2017-2019 годах в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Трасса пройдет через Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Срок завершения работ в материалах не указан.

По данным "Коммерсанта", АО «ВАД» стало подрядчиком проекта еще в июне 2016 года по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова. Изначальноон оценивал строительство и проектирование дороги в 85 млрд руб., но в июне 2016 года эта цена выросла почти в полтора раза — до 128 млрд. руб.

- АО «ВАД» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, гендиректором компании является Абрамов Валерий Вячеславович. Как уточняет Forbes, совладельцем АО выступает Виктор Перевалов, - сообщает "Коммерсант".

Первоначально фирма была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но в январе 2017 года она встала на налоговый учет в Вологде.

Напомним, с фирмой "ВАД" власти Вологдской области ранее заключали несколько крупных контрактов на ремонт и строительство дорог, при этом АО "ВАД" было единственным участником этих аукционов. Весной этого года стало известно, что ремонт участка с 132 по 163 километр дороги «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» также будет проводить АО «ВАД». За ремонт 31 километра дороги фирма получит 997,8 миллионов рублей.

Кроме того, АО «ВАД» выиграло госконтракт на строительство первого этапа нового моста через Шексну в Череповце.

В аукционе на строительство дороги в Крыму АО «ВАД» также было единственным участником.