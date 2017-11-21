Пять кинозалов Вологодской области получат субсидии на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием

В Вологодской области пять кинозалов получат по 5 млн рублей субсидии из федерального бюджета на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием.

В конкурсе Фонда кино принимали участие малые и средние города России с населением до 500 тысяч человек. В итоге миллиард бюджетных средств поделили между 202 кинозалами из 57 регионов страны.

В Вологодской области субсидии получат кинотеатр «Комсомолец» в Череповце (МБУК «Единение»), культурно-досуговый центр Грязовца, районный дом культуры в Кичменгском Городке, дом культуры Великого Устюга и великоустюгский молодежный центр «Авангард»