Пять кинозалов Вологодской области получат субсидии на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием
В Вологодской области пять кинозалов получат по 5 млн рублей субсидии из федерального бюджета на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием.
В конкурсе Фонда кино принимали участие малые и средние города России с населением до 500 тысяч человек. В итоге миллиард бюджетных средств поделили между 202 кинозалами из 57 регионов страны.
В Вологодской области субсидии получат кинотеатр «Комсомолец» в Череповце (МБУК «Единение»), культурно-досуговый центр Грязовца, районный дом культуры в Кичменгском Городке, дом культуры Великого Устюга и великоустюгский молодежный центр «Авангард»
- Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Основной задачей программы является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал, - сообщает Фонд кино.