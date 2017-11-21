Журналисты в Устюжне спросили жителей, за кого они будут голосовать

"Первая городская" газета в Устюжне провела опрос, за кого жители будут голосовать - за Собчак, Путина или Навального.

Большинство высказываются за Путина, правда, на вопрос, какие плюсы они видят в его руководстве, отметить не смогли. Одна пожилая женщина сказала, что среди желающих стать президентом России еще знает Екатерину Гордон:

- Вот еще Гордон... я не смотрю телевизор.

А позже, отвечая на вопрос, почему она будет голосовать на Путина, пенсиенерка пояснила, что "так говорят в телевизоре" и "многие за Путина":

- Многие говорят и в телевизоре, и все, многие за Путина.

Ответы жителей сморите в видео "Первой городской":