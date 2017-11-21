Вологжане пожаловались в соцсети на бездорожье рядом с приемной депутата Корытина

В группе "Вологда в порядке" появилась жалоба на бездорожье и бардак рядом с мусорными баками, которые стоят за домом на Архангельской, 5.

Там находится станция скорой помощи, а рядом, на Конева, 35а - АО ААК "Вологдаагрострой", гендиректор которого - депутат Гордумы от "Единой России" Владимир Корытин. Именно в этом офисе он каждую среду принимает избирателей своего округа.

Видимо, жителей удивляет, что такая картина может быть под боком у народного избранника:

- Вкопаны в землю контейнера. Но нет подьезда для мусоровозки. Вот такое безобразие творится уже очень давно. И если сильный ветер,мусор долетает аж до ул Конева. А рядом офисное здание депутата Корытина, станция скорой помощи, - написал автор поста.

Скриншот с сайта Вологда ГИС. Красным обведено место, на которое жалуются жители.

Напомним, «Вологда в порядке» - новый проект городской администрации и активистов ТОС. Это группа в соцсети, где вологжане смогут сообщать о неубранном мусоре, открытых люках, подтопленных тротурах и других проблемах городского хозяйства.