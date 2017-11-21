«СВЕЗА» Алексея Мордашова покупает Тюменский фанерный завод

21.11.2017 [Экономика]

Подконтрольная Алексею Мордашовцу группа «СВЕЗА» подписала соглашение об основных условиях приобретения 100% группы Тюменского фанерного завода.

СВЕЗА уже направила ходатайство об одобрении сделки в ФАС, сообщает пресс-служба компании. Компания уже направила ходатайство об одобрении сделки в ФАС.

Как сообщает РБК, исполнительный директор Тюменского фанерного завода Гузалия Учар отказалась называть журналистам сумму сделки и сообщать, кто выступил ее инициатором. Аналогичные вопросы были направлены в Группу «СВЕЗА». Там также отказались комментировать вопрос о сумме сделки, но отметили, что ее инициатором выступила Группа «СВЕЗА».

- Тюменский фанерный завод производит около 90 тыс. куб.м фанеры в год. 75% продукции предприятия экспортируется. По данным базы «Контур-фокус», на конец 2016 года баланс предприятия был 1,1 млрд, выручка — 2,4 млрд, чистая прибыль — 163,3 млн, - пишет РБК.

В состав «СВЕЗА» входят шесть комбинатов на территории России, которые располагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами: «СВЕЗА Усть-Ижора», г. Санкт-Петербург; «СВЕЗА Кострома», г. Кострома; «СВЕЗА Новатор», Вологодская область; «СВЕЗА Уральский», Пермский край; «СВЕЗА Мантурово», Костромская область; «СВЕЗА Верхняя Синячиха», Свердловская область.

«Свеза» входит» в ООО «Севергрупп», основанное в 1993 году частной Группой инвестиционных компаний ООО «Севергрупп». Деятельность Группы связана с осуществлением долгосрочных инвестиций и управлением пакетами акций в интересах Алексея Мордашова.

Тэги: Мордашов, фанера, Свеза
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Росимущество снизило цены на арестованные автомобили «Стройиндустрии»
"Зуб" с площади Революции в Вологде планируют перенести в Парк ветеранов
В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской
В Белозерске коммунистов попросили увезти памятник Ленину с земли Вагана Папазяна
Водителя, сбившего в Вологде пешехода на тротуаре, задержали в Ярославской области
В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб
В Вологодском районе погиб водитель "Шкоды", пытавшийся обогнать другую иномарку
В Вологде суд смягчил наказание экс-главврачу поликлиники № 4, которого осудили за взяточничество
В Вологде ищут вора, укравшего в магазине кошелек с 16 тысячами рублей
В Вологодской области освятили еще одну дорогу и патрульные машины ГИБДД
16.11.2017 [Общество]

В Вологде некоторые диабетики опять остались без инсулина

1553
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей
Пять кинозалов Вологодской области получат субсидии на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием
Журналисты в Устюжне спросили жителей, за кого они будут голосовать
Вологжане пожаловались в соцсети на бездорожье рядом с приемной депутата Корытина
«СВЕЗА» Алексея Мордашова покупает Тюменский фанерный завод
Гол Матея Странски принес победу "Северстали" над тольяттинской "Ладой"
Юлию Чекалеву подозревают в нарушении антидопинговых правил
 
21.11.2017 [Общество]

Собачий вопрос

848
0
21.11.2017 [БлогоVO]

Ладно я ушел, но глядя на это всё, оттуда может уйти и Бог...

14
0
19.11.2017 [Обзор Прессы]

Краснодарские сотрудники ГИБДД провели крестный ход против ДТП

750
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика