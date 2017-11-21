«СВЕЗА» Алексея Мордашова покупает Тюменский фанерный завод

Подконтрольная Алексею Мордашовцу группа «СВЕЗА» подписала соглашение об основных условиях приобретения 100% группы Тюменского фанерного завода.

СВЕЗА уже направила ходатайство об одобрении сделки в ФАС, сообщает пресс-служба компании. Компания уже направила ходатайство об одобрении сделки в ФАС.

Как сообщает РБК, исполнительный директор Тюменского фанерного завода Гузалия Учар отказалась называть журналистам сумму сделки и сообщать, кто выступил ее инициатором. Аналогичные вопросы были направлены в Группу «СВЕЗА». Там также отказались комментировать вопрос о сумме сделки, но отметили, что ее инициатором выступила Группа «СВЕЗА».

- Тюменский фанерный завод производит около 90 тыс. куб.м фанеры в год. 75% продукции предприятия экспортируется. По данным базы «Контур-фокус», на конец 2016 года баланс предприятия был 1,1 млрд, выручка — 2,4 млрд, чистая прибыль — 163,3 млн, - пишет РБК.

В состав «СВЕЗА» входят шесть комбинатов на территории России, которые располагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами: «СВЕЗА Усть-Ижора», г. Санкт-Петербург; «СВЕЗА Кострома», г. Кострома; «СВЕЗА Новатор», Вологодская область; «СВЕЗА Уральский», Пермский край; «СВЕЗА Мантурово», Костромская область; «СВЕЗА Верхняя Синячиха», Свердловская область.

«Свеза» входит» в ООО «Севергрупп», основанное в 1993 году частной Группой инвестиционных компаний ООО «Севергрупп». Деятельность Группы связана с осуществлением долгосрочных инвестиций и управлением пакетами акций в интересах Алексея Мордашова.