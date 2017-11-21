Гол Матея Странски принес победу "Северстали" над тольяттинской "Ладой"
21.11.2017 [Спорт]
Череповецкая «Северсталь» накануне в рамках Регулярного чемпионата КХЛ принимала тольяттинскую «Ладу».
Череповчане дважды вели в счёте, имея преимущество в две шайбы 3:1 и 4:2. Гости из Тольятти во втором периоде сократили счёт до минимума, а в третьем сравняли и перевели игру в овертайм. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 4:4, а победу «Северстали» в серии послематчевых штрафных бросков принес гол Матея Странски 5:4. Череповчане тем самым прервали свою двухматчевую проигрышную серию.
В эту пятницу команды вновь встретятся друг с другом, только уже в Тольятти.
Фото: vk.com/hcserestal
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