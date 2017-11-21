Гол Матея Странски принес победу "Северстали" над тольяттинской "Ладой"

21.11.2017 [Спорт]
Гол Матея Странски принес победу "Северстали" над тольяттинской "Ладой"

Череповецкая «Северсталь» накануне в рамках Регулярного чемпионата КХЛ принимала тольяттинскую «Ладу».

Череповчане дважды вели в счёте, имея преимущество в две шайбы 3:1 и 4:2. Гости из Тольятти во втором периоде сократили счёт до минимума, а в третьем сравняли и перевели игру в овертайм. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 4:4, а победу «Северстали» в серии послематчевых штрафных бросков принес гол Матея Странски 5:4. Череповчане тем самым прервали свою двухматчевую проигрышную серию.

В эту пятницу команды вновь встретятся друг с другом, только уже в Тольятти.

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/hcserestal
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Росимущество снизило цены на арестованные автомобили «Стройиндустрии»
"Зуб" с площади Революции в Вологде планируют перенести в Парк ветеранов
В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской
В Белозерске коммунистов попросили увезти памятник Ленину с земли Вагана Папазяна
Водителя, сбившего в Вологде пешехода на тротуаре, задержали в Ярославской области
В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб
В Вологодском районе погиб водитель "Шкоды", пытавшийся обогнать другую иномарку
В Вологде суд смягчил наказание экс-главврачу поликлиники № 4, которого осудили за взяточничество
В Вологде ищут вора, укравшего в магазине кошелек с 16 тысячами рублей
В Вологодской области освятили еще одну дорогу и патрульные машины ГИБДД
18.11.2017 [БлогоVO]

Маршрут "Нижний Енангск - Олятово" Кичменгско-Городецкого района

1571
0
20.11.2017 [Общество]

В Вологодской области освятили еще одну дорогу и патрульные машины ГИБДД

2661
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей
Пять кинозалов Вологодской области получат субсидии на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием
Журналисты в Устюжне спросили жителей, за кого они будут голосовать
Вологжане пожаловались в соцсети на бездорожье рядом с приемной депутата Корытина
«СВЕЗА» Алексея Мордашова покупает Тюменский фанерный завод
Гол Матея Странски принес победу "Северстали" над тольяттинской "Ладой"
Юлию Чекалеву подозревают в нарушении антидопинговых правил
 
21.11.2017 [Общество]

Собачий вопрос

849
0
21.11.2017 [БлогоVO]

Ладно я ушел, но глядя на это всё, оттуда может уйти и Бог...

14
0
19.11.2017 [Обзор Прессы]

Краснодарские сотрудники ГИБДД провели крестный ход против ДТП

750
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика