Юлию Чекалеву подозревают в нарушении антидопинговых правил

Среди лыжниц, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, вологодская спортсменка Юлия Чекалева. Как сообщает ТАСС, ее дело, а также дело Анастасии Доценко, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом рассмотрит 23 ноября.

Всего комиссия МОК открыла более трех десятков дел на основе данных расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном