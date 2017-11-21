Юлию Чекалеву подозревают в нарушении антидопинговых правил

21.11.2017 [Спорт]

Среди лыжниц, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, вологодская спортсменка Юлия Чекалева. Как сообщает ТАСС, ее дело, а также дело Анастасии Доценко, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом рассмотрит 23 ноября.

Всего комиссия МОК открыла более трех десятков дел на основе данных расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Чекалева на Олимпиаде в Сочи стала 11-й в гонке на 10 км классическим стилем, 15-й - в скиатлоне, 32-й - в гонке на 30 км и шестой в составе эстафетной команды.

Тэги: Чекалева
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