Жительница Архангельской области похитила у вологодских пенсионеров 800 тысяч рублей

21.11.2017 [Происшествия]

В Вологде задержали мошенницу из Архангельской области. 28-летняя девушка заходила в квартиры пенсионеров под видом сотрудницы газовой службы или соцработника, просила их внести предоплату за несуществующие услуги и похищала сбережения.

С апреля 2016 года по август 2017 года к правоохранителям поступило несколько заявлений о хищении денег у пенсионеров Вологды. Все пострадавшие рассказали, что на улице к ним подходила молодая женщина, представлялась сотрудником социальных или газовых служб и предлагала проверить газовые трубы или счетчики.

- Злоумышленница убеждала пенсионеров, что необходимо вместе с ней написать заявление по установленному образцу, для чего вологжане пускали женщину к себе домой. Во время беседы гостья просила внести предоплату за оказание услуг, затем уходила. Через некоторое время пенсионеры понимали, что заплатили за несуществующие услуги, а также обнаруживали пропажу своих сбережений, которые хранили дома. Общий ущерб от действий злоумышленницы составил порядка 800 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отработав места преступления и сопоставив улики, полицейские задержали на территории областной столицы 28-летнюю жительницу Архангельской области. Похищенные деньги злоумышленница потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Тэги: мошенники, пенсионеры
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