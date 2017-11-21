Собачий вопрос

Оксана Крылова

В соцсети бурно обсуждают инцидент, произошедший в воскресенье в Соколе: в одном из супермаркетов «Пятерочка» мужчина на глазах у покупателей зарезал собаку. Жители Сокола разделились на два лагеря: одни встали на защиту мужчины, аргументируя, что собака могла могла покалечить его и других людей, включая ребенка, другие обвиняют его в жестокости и грозят «живодёру» самосудом. Newsvo решил выяснить, что стало причиной такого поступка.

«Три дня жила у нас»

Оказалось, что собака прибилась во двор дома, где живет семья Алексея, за неделю до инцидента и первое время не представляла никакой угрозы.

- Вполне адекватная собака. Видно, что старая. Когда появилась, наша на нёё погавкала для порядка (ред. - собака Алексея на цепи). Потом смотрю, едят из одной кастрюли. Три дня жила у нас,- рассказал Алексей.

Кроме пса на цепи, у Алексея живет спаниель, собак в семье любят. 7-летняя Вероника, падчерица мужчины, всегда в карманах носит печенье, которым угощает животных. Но после того, как девочка угостила приблудившуюся собаку, жизнь семьи, по словам Алексея, изменилась.

- Увидит Веронику, рычит и рычит на неё. Стало страшно. Откуда я знаю, что у этой собаки в голове. Посоветовали электрошокер купить, якобы испугается звука и убежит. Не боится она его,- пояснил Алексей.

В субботу утром гражданская жена Алексея, Екатерина, пошла на работу. Через некоторое время она позвонила мужу и рассказала, что собака догнала её у пруда и схватила за ногу. Алексей хотел прийти к жене, но та ответила, что не нужно, так как пес, как ей показалось, убежал.

Через несколько минут Екатерина снова позвонила и сообщила о новом нападении, теперь у детского сада №13. Эту ситуацию она позднее описала в соцсети.

- Вчера утром шла на работу - эта псина накинулась на меня - ничем не могла отогнать. хорошо духи в сумке были брызгала в морду ей - это отпугивало ..но куртку она мне порвала .женщина сзади меня шла - в испуге тоже ничего сделать не смогла..страшно!!!..пока меня не коснулось - стояла на защите собак - вчера испытала дикий ужас - на работу пришла ни жива , ни мертва - сотрудники даже хотели скорую вызывать - благо до крови не прокусила ногу и руку сквозь толстую куртку.пёс в ошейнике .заберите , умоляю. Страх выходить на улицу и отпускать ребёнка. (ред. - орфография и пунктуация автора сохранены)

После этого Алексей выложил в группе "Подслушано Сокол" пост:

- Чья псина бегает шатенево 47 вчера на девушку бросилась сегодня на ребёнка хозяева забирайте... вечером приму меры к ликвидации..

«Сказать честно? Стало страшно»

В этот же день после обеда Алексей пошёл встречать ребёнка из школы.

- Выхожу - на крыльце сидит. Мне что делать? Что у неё в голове? Взял обрез от трубы железной, прикрепил к нему нож. Всю дорогу шёл отмахивался. Идём с Вероникой - опять она, увидела дочь и зарычала. Я Веронику в магазин затолкнул, потом сам забежал. Ну, ладно, думаю, раз уж зашли купим хлеба да шоколадку.

Когда Алексей расплачивался на кассе, кто-то из покупателей запустил собаку в магазин.

- Она сначала кинулась на мужчину, он ударил её урной. Попытались вывезти её на улицу, не получилось. Только прикрыл ребёнка спиной, прыгнула на меня. Мне этот мужчина: ты пни её.

Он говорит, что люди в магазине в это время просто стояли и смотрели. По словам Алексея, пинать собаку он не стал, а боком поспешил к выходу. Но собака последовала за ним.

- В тамбуре магазина она встала в стойку для прыжка. Сказать честно? Стало страшно. Я достал палку и ткнул. Куда? Не знаю сам. Я не смотрел. Ткнул и ткнул. У меня не было намерений её убивать, но себя на съеденье я не дам.

После удара, со слов Алексея, потекло много крови, собака заметалась и вышла на улицу, шокировав своим видом прохожих.

- Я шла в магазин. Стоит собака около пруда. Я вижу, что-то не то. Подошла, у нее лапы в крови. Потом пригляделась - кровь ручьем из шеи. Рана одна. В горле в кадыке. Я к ней подошла, не знаю, что делать. Она ко мне, упала на попу. Села прям. Потом я ее позвала к себе. Это было на середине дороги, упала на бок. 30 секунд у нее пара судорог и все. Она уже не дышала. Я думала оказать помощь, но это все очень быстро произошло. Потом её знакомый оттащил с дороги на обочину, чтобы по ней не проехались машины,- рассказала Елена.

Мнения жителей разделились, но большинство лбюдей, кто не был в магазине во время инцидента, ополчилдись против Алексея.

- Считаю,что этим делом должна заняться полиция! Если ,любой человек может спокойно разгуливать с холодным оружием,по городу,то что это такое??? - пишет Татьяна - Татьяна, нет если вас бы покусала собака, вы бы тут претензии другие писали, - возражает Наталия.

Раненую собаку после инцидента сфотографировали очевидцы.

«Виноваты хозяева собаки!»

Местная жительница Ольга (ред. - имя изменено про просьбе женщины) рассказала:

- Одна из очевидцев написала мне: «Вы знаете мужика, который собаку зарезал? Я и мужика боюсь теперь. Он был с палкой, а на конце нож приделан. Неужели специально шел?»

Сама Ольга также стала свидетелем последних минут жизни собаки:

- Я видела, как собака умирала. Ужас. Я не оправдываю собаку, есть люди, которые просто панически бояться больших собак, но устраивать такое в магазине на глазах ребёнка, покупателей…

Однако Алексей утверждает, что ударил собаку в тамбуре. Видела это одна женщина, которая в это время попыталась зайти в магазин. Кровь видели все.

Вероника напугалась и поинтересовалась у отчима, что теперь будет. Девочка переживала за собаку.

Со слов мужчины, вечером он хотел приехать с друзьями и похоронить пса. Приехал, но пса не нашёл.

- Я не хотел её убивать. Не хотел. Сфотографировал, пост написал, думал, хозяева откликнутся и заберут. Если не заберут, на крайний случай, планировали с друзьями увезти её вечером в лес, чтобы обезопасить свою семью. Хотел, как лучше. Получилось, как получилось.

Корреспондент Newsvo пообщалась также с продавцом "Пятёрочки" Ольгой Рашкиной, которая в тот день была на смене.

- У мужчины и правда не было выбора. Она накинулась на него прямо на моих глазах. Виноваты хозяева собаки! Заведут, а потом выкидывают. Вот эти хозяева и есть звери.

Хозяева у собаки действительно есть. После трагедии одна из покупательниц рассказала Ольге, что знает хозяйку пса и что та работает в магазине "Чайка". С её слов, собака охраняла дом, сидела на цепи. Видимо, сорвала цепь и убежала.

Почему собака неделю гуляла сама по себе и ее не искали, неизвестно.

Полицию по факту убийства пса никто не вызывал: хозяев у собаки "нет", а персонал магазина, как нам пояснили, не уполномочен этого делать.

- Это полномочия старшей. Была на смене, всё видела. Видно, она не посчитала нужным, - говорит Ольга.

Зато нашлись те, кто готов устроить самосуд над "живодёром":

А пока сокольчане дают свою оценку поступка Алексея, он прокручивает все произошедшее снова и снова, пытаясь ответить на вопрос: можно ли было избежать того, что произошло?