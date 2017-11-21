В Сямженском районе 9-летний и 15-летний мальчики вместе с взрослым приятелем обокрали дачу

21.11.2017 [Происшествия]

В Сямженском районе двое школьников и молодой человек обокрали дачу. Кража произошла в октябре этого года.

По версии следствия, 23-летний житель Сямженского района вместе с 15-летним подростком и 9-летним мальчиком совершили кражу из дачного дома в соседней деревне.

- Разбив стекло в одном из окон, один из них залез внутрь дома и открыл входную дверь другим. Из дома они похитили различные бытовые предметы общей стоимостью 3 тысяч рублей, причинив ущерб 55-летней жительнице областного центра, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Все подозреваемые уже признали свою причастность к краже. При этом в силу возраста 9-летний мальчик не подлежит привлечению к уголовной ответственности. 

Сейчас правоохранители ведут розыск похищенного, следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе каким образом в него были вовлечены дети. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: кража, дети
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