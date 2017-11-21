Денис Долженко будет работать в вологодском ЗСО на непостоянной основе

21.11.2017 [Политика]

Вологодский депутат Денис Долженко написал заявление о прекращении работы на постоянной основе в Законодательном собрании Вологодской области.

- Да, это правда. В связи с изменениями в законодательстве депутаты, работающие на постоянной основе, не могут возглавлять общественные организации, а у меня есть ряд важных для меня социальных, общественных проектов. Я хочу продолжать ими заниматься. Я остаюсь в законодательном собрании, продолжаю работать с той же отдачей, но только больше времени буду уделять общественной работе, - рассказал корреспонденту Newsvo Денис Евгеньевич.

Заявление должно быть рассмотрено на заседании в комитете по регламенту и депутатской деятельности, затем его вынесут на очередную сессию ЗСО для принятия решения. Если оно будет официально одобрено, Денис Долженко перестанет получать зарплату депутата ЗСО.

В пресс-службе ЗСО нам сказали, что у них пока нет информации, кто из народных избранников займет освободившееся место постоянного депутата. По неофициальным данным, этим человеком может стать заместитель постоянного комитета по экологии и природопользованию Татьяна Никитина.

Тэги: заксобрание, Долженко
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