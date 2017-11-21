Собственные доходы Вологодской области за год выросли на 7 млрд рублей и составили 52,1 млрд рублей. При этом в 2016 году за такой же период доходы областного бюджета составили 42,7 млрд рублей – это 93,2 % от плана. Об этом рассказала начальник департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова.

- К уровню прошлого года дополнительно получено 7 млрд доходных источников. Отмечу, что за прошлый год прирост доходной базы составил 8,1 млрд рублей. Практически 40% прироста доходов приходится на такие доходные источники, как налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, акцизы на алкоголь и специальные режимы налогообложения малого бизнеса.

Треть прироста собственных доходов связана с увеличением поступлений от металлургов, пятая часть прироста приходится на трубопроводный транспорт, 10% прироста за 2 последних года обеспечили предприятия холдинга «ФосАгро».

Кроме того, в 2017 году в два раза увеличилась бюджетная отдача от производителей напитков и от строительных организаций.

Прирост поступлений в бюджет от лесопромышленного комплекса за 10 месяцев 2017 года составил 0,7 млрд рублей на фоне отрицательной динамики прошлого года. Сохранен положительный тренд в торговле.

Таким образом, по официальным данным, по итогам работы за 10 месяцев текущего года собственные доходы бюджета Вологодской области увеличились на 15,5 %.

- По росту собственных доходов Вологодская область занимает 3 место по СЗФО. Ее опережают только Ненецкий автономный округ и Республика Коми, где дополнительные доходы связаны с продажей нематериальных активов и поступлениями от добывающего сектора. По России наш регион на 15 позиции, - отметила Валентина Артамонова.

Расходы областного бюджета за 10 месяцев составили 40,9 млрд рублей или 77,8 % от плановых назначений на год. Из них расходы за счет собственных доходных источников областного бюджета исполнены в сумме 35,3 млрд рублей или на 77,3 % от плана на год.

Расходы за счет средств, поступивших из федерального бюджета, исполнены в объеме 5,6 млрд рублей или на 80,4 % от плановых назначений.

Основная часть бюджетных средств направлена на решение задач в социальной сфере – 28,1 млрд рублей или 69 % от общей суммы произведенных расходов. На государственную поддержку отраслей национальной экономики направлено 6,7 млрд рублей или 16 % от общего объема расходов, сообщает сайт областного правительства.