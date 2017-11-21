В Соколе водитель «Фольсквагена» сбил пешехода, выбежавшего на мост

В Соколе иномарка сбила выбежавшего на проезжую часть 56-летнего мужчину. ДТП произошло накануне около семи часов вечера на мосту имени Зародова.

По данным областного УГИБДД, сокольчанин за рулем «Фольксвагена» допустил наезд на мужчину, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Пешеход был доставлен в больницу с травмами.

Еще два пешехода вчера получили травмы на «зебрах» в Вологде и Череповце. Около 8 часов утра областной столице водитель ВАЗ-111130 сбил шестилетнего мальчика, который в сопровождении бабушки переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок лечится амбулаторно.

Вечером в Череповце водитель «Ниссана» сбил на нерегулируемой «зебре» 77-летнюю пенсионерку. Ей также было назначено амбулаторное лечение.