10 новых контроллеров установили на светофорах улиц Герцена и Конева в Вологде для запуска «зеленой волны»

21.11.2017 [Новости компаний]
10 новых контроллеров установили на светофорах улиц Герцена и Конева в Вологде для запуска «зеленой волны»

На скриншоте - "зеленая волна" улицы Герцена в программе "Мегаполис"

Оборудование, необходимое для запуска режима «зеленой волны» на улице Герцена в Вологде, смонтировано и готово к работе, об этом Newsvo рассказали специалисты МБУ «Дорремстрой».

Напомним, режим «зеленой волны» позволяет сократить количество остановок на перекрестках, а, значит, разгрузить улицы от транспорта и снизить количество ДТП. Работа светофоров синхронизируется для создания свободного проезда транспорта. Водители, проезжая участок дороги между светофорами с определенной скоростью, будут всегда видеть зеленый сигнал.

Работу светофоров на улице Герцена будут регулировать с помощью аппаратно-программного комплекса АСУДД «Мегаполис», который город приобрел этим летом за миллион рублей.

- Эта система позволяет удаленно управлять контроллерами светофоров. Это значит, что мы, не выходя на улицу, можем управлять движением транспорта, переключая режимы, - рассказал инженер МБУ «Дорремстрой» Кирилл Волков.

Все 10 контроллеров, установленных на протяжении всей улицы Герцена, уже включены в систему. После изучения предлагаемых режимов работы светофорных объектов на улицах Герцена и Конева, а также по результатам собранной с помощью видеодетекторов информации, будет принято решение о запуске синхронизации светофоров, и специалисты МБУ «Дорремстрой» обеспечат работу «зеленой волны». Ожидается,  что это произойдет уже в ближайшее время.

Установлены, но пока не включены в систему еще 10 контроллеров на других светофорах. Планируется, что в будущем современные контроллеры установят на каждом из 66  городских светофоров. Если практика режима «зеленой волны» на улице Герцена будет успешной, в будущем возможно синхронизировать работу светофоров на Пошехонском шоссе и улице Ленинградской.

В данный момент специалисты МБУ «Дорремстрой» изучают работу светофоров, плотность потока машин на улице Герцена, накапливают статистические данные. Так, например, известно, что через перекресток улиц Конева и Можайского ежедневно в сторону центра проезжают около 17 тысяч машин в сутки. «Всплеск» количества автомобилей наблюдается в вечерние и утренние часы, когда вологжане едут на работу и с работы.

Тэги: дорремстрой
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