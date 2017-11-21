Начальником полиции областного УМВД назначен Арсен Ханвердиев

21.11.2017 [Общество]

Заместителем начальника областного УМВД – начальником полиции Вологодской области назначен Арсен Ханвердиев. Накануне начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев представил личному составу нового сотрудника.

- Арсен Шихрагимович Ханвердиев родился 25 мая 1975 года в с. Куркино Вологодского района Вологодской области. На службу в органы внутренних дел поступил в 1997 году в оперативно-сыскной отдел при МВД Республики Дагестан. В дальнейшем в течение десяти лет работал на различных должностях в уголовном розыске МВД Дагестана. В 2007 году перешел на службу в Главное Управление внутренних дел по Московской области на должность старшего оперуполномоченного ОВД 3 отделения 1 отдела оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

С 2011 по 2014 год году Арсен Ханвердиев работал начальником оперативно-розыскной части уголовного розыска № 2 ГУ МВД России по Московской области, а затем был назначен начальником отдела МВД России по Клинскому району ГУ МВД России по Московской области. Там он и нес службу до назначения заместителем начальника УМВД России по Вологодской области.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Вологодской области, подполковник полиции Владимир Веселов, временно исполнявший обязанности начальника полиции, продолжит работу по своей основной должности.

Тэги: МВД
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