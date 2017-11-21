Водителя, который дал взятку в тысячу рублей двум устюженским инспекторам ДПС, задержали в Подмосковье

21.11.2017 [Происшествия]

В Московской области полиция задержала водителя, который в декабре 2016 года в Устюженском районе дал взятку двум инспекторам ДПС.

Напомним, сотрудники полиции, находясь при исполнении в служебном помещении, получили от водителя грузовика, гражданина республики Беларусь, 1 000 рублей незаконного вознаграждения. Взамен инспекторы пообещали нарушителю освободить его от административной ответственности за управление автомобилем с неисправным тахографом, а также другими неисправностями, при которых эксплуатация транспорта запрещена. В итоге мужчина беспрепятственно покинул место происшествия.

- В отношении инспекторов ДПС, получивших взятку, ранее следователи СКР завершили расследование уголовного дела, по которому судом вынесен обвинительный приговор. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Вологодской области, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Сотрудников ДПС уволили. А вот водителя, который дал взятку, объявили в розыск и долгое время искали. В итоге он был найден в начале ноября сотрудниками ГИБДД Московской области.

Материалы возбужденного в отношении мужчины уголовного дела по статье «Мелкое взяточничество» переданы в суд.

Тэги: взятка, ДПС
Фото областного УМВД
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Росимущество снизило цены на арестованные автомобили «Стройиндустрии»
"Зуб" с площади Революции в Вологде планируют перенести в Парк ветеранов
В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской
В Белозерске коммунистов попросили увезти памятник Ленину с земли Вагана Папазяна
Два человека погибли в столкновении «Мерседеса» и КамАЗа в Кичменгско-Городецком районе
Водителя, сбившего в Вологде пешехода на тротуаре, задержали в Ярославской области
В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб
В Вологодском районе погиб водитель "Шкоды", пытавшийся обогнать другую иномарку
В Вологде ищут вора, укравшего в магазине кошелек с 16 тысячами рублей
В Вологде суд смягчил наказание экс-главврачу поликлиники № 4, которого осудили за взяточничество
20.11.2017 [Общество]

В Вологодской области освятили еще одну дорогу и патрульные машины ГИБДД

2494
8
20.11.2017 [Происшествия]

В Череповце в больнице умер водитель, врезавшийся в столб на "Ладе"

1428
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Сямженском районе 9-летний и 15-летний мальчики вместе с взрослым приятелем обокрали дачу
Денис Долженко будет работать в вологодском ЗСО на непостоянной основе
Собственные доходы Вологодской области за год выросли на 7 млрд рублей
В Соколе водитель «Фольсквагена» сбил пешехода, выбежавшего на мост
10 новых контроллеров установили на светофорах улиц Герцена и Конева в Вологде для запуска «зеленой волны»
Начальником полиции областного УМВД назначен Арсен Ханвердиев
Водителя, который дал взятку в тысячу рублей двум устюженским инспекторам ДПС, задержали в Подмосковье
 
20.11.2017 [Экономика]

Как фанера над Соколом: кто наломал дров в «УстьеЛесе»?

2138
0
20.11.2017 [БлогоVO]

Никаких удобств

882
0
19.11.2017 [Обзор Прессы]

Краснодарские сотрудники ГИБДД провели крестный ход против ДТП

728
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика