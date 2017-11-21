Водителя, который дал взятку в тысячу рублей двум устюженским инспекторам ДПС, задержали в Подмосковье

В Московской области полиция задержала водителя, который в декабре 2016 года в Устюженском районе дал взятку двум инспекторам ДПС.

Напомним, сотрудники полиции, находясь при исполнении в служебном помещении, получили от водителя грузовика, гражданина республики Беларусь, 1 000 рублей незаконного вознаграждения. Взамен инспекторы пообещали нарушителю освободить его от административной ответственности за управление автомобилем с неисправным тахографом, а также другими неисправностями, при которых эксплуатация транспорта запрещена. В итоге мужчина беспрепятственно покинул место происшествия.

- В отношении инспекторов ДПС, получивших взятку, ранее следователи СКР завершили расследование уголовного дела, по которому судом вынесен обвинительный приговор. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Вологодской области, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Сотрудников ДПС уволили. А вот водителя, который дал взятку, объявили в розыск и долгое время искали. В итоге он был найден в начале ноября сотрудниками ГИБДД Московской области.

Материалы возбужденного в отношении мужчины уголовного дела по статье «Мелкое взяточничество» переданы в суд.