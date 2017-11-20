Дело «УстьеЛеса»: кто наломал дров?

Фанерный завод в Соколе частично возобновил работу, однако до сих пор не понятно, что там произошло. Делом занимаются в ОБЭП, но возбуждено ли уголовное дело, нам сказать не смогли.

Напомним, в начале ноября «УстьеЛес» внезапно перестал работать. В правительстве Вологодской области сказали, что это произошло из-за проблем с поставкой сырья, а гендиректор завода Владимир Сверчков заявил Newsvo, что у них украли оборудование.

В правительстве области сказали, что взяли ситуацию под контроль. На прошлой неделе часть коллектива «УстьеЛеса» снова вышла на переработку ранее заготовленного шпона.

- На данный момент предприятие перерабатывает шпон, который они заготовили до остановки. Те люди, которые задействованы в технологической цепочке по склеиванию фанеры, они сейчас работают. Это часть коллектива. Вы знаете, какая сейчас ситуация в лесном комплексе по заготовкам древесины – в лес не могут заехать многие компании. Решается вопрос по заготовке фанкряжа и пуску предприятия. Ситуация на контроле районной администрации, - рассказал Newsvo заместитель главы администрации Сокольского района Александр Лемехов.

Фанерный завод "УстьеЛес" начал работать в 2015 году. Проект по строительству комбината был представлен правительству области в 2013 году и получил поддержку властей. В том же году он был включен в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. Проект предусматривал возведение двух линий производства фанеры, а также создание лесозаготовительного подразделения. Комбинат строился при участии «Корпорации развития Вологодской области».

Запуск работы фанерного завода в 2015 году. Фото пресс-службы областного правительства.

Вторую линию по производству фанеры запустили в начале 2017 года.

После того, как в начале ноября производство вдруг остановилось, мы позвонили гендиректору предприятия Владимиру Сверчкову, чтобы узнать, что произошло. Он рассказал корреспонденту Newsvo, что с предприятия пропало некоторое оборудование, оргтехника и документация, в том числе трудовые книжки рабочих. Он сказал, что обратился в правоохранительные органы и по факту хищений было возбуждено уголовное дело.

Однако в полиции эту информацию пока не подтверждают. В областном УМВД нам сказали, что делом занимаются в ОБЭП, а возбуждено или нет уголовное дело, им не известно.

Разногласия

10 ноября на портале областного правительства появилась новость, что в результате разногласий между собственниками предприятия возникла проблема с обеспечением доставки заготавливаемой древесины. Подтверждения этой версии нам найти не удалось, однако источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что причина действительно в разногласиях, только не между официальными собственниками ООО «УстьеЛес», а между Владимиром Сверчковым и предпринимателем, который вместе с ним вел бизнес, но юридически в «УстьеЛесе» не числится. Речь идет о Сергее Попове, который занимается заготовкой и продажей леса.

Согласно данным из открытых источников, уставный капитал «УстьеЛеса» -10 910 рублей, а учредителями числятся числятся Владимир Сверчков (49%) и Любовь Ганина (51%). По информации газеты «Премьер», Ганина – родственница Попова.

Примечательно, что Сергей Попов имеет отношение к уголовному делу в отношении бывшего замглавы Сокольского района Михаила Романова, который был арестован в декабре 2016 года. Романов обвиняется в том, что за способствование незаконным рубкам древесины в 2015 и 2016 годах он получил 1,1 миллиона рублей и 2,5 миллиона рублей.

Вместе с ним был задержан и сокольский предприниматель Сергей Попов. Мы позвонили в следственный комитет, чтобы узнать, в какой стадии сейчас находится расследование в отношении Попова, однако нам ответили, что не будут комментировать ситуацию, пока дело не передано в суд.

Как рассказали местные жители, по ночам с завода вывозится фанера. Подтверждения этой информации нам найти не удалось. По данным Newsvo, заявление о краже с «Устьелеса» действительно поступало в областное УМВД, и сейчас материалы проверки по нему находятся в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Было ли возбуждено уголовное дело, в областном УМВД сказать не смогли.

"Устье-Лес". Фото пресс-службы областного правительства

Вернул ли завод 56 млн рублей?

В 2016 году областной департамент финансов проводил проверку работы сотрудников департамента экономического развития в части использования средств областного бюджета, предусмотренных госпрограммой «Поддержка развитие малого и среднего предпринимательства на 2013-2016 годы». Проверка показала, что в 2015 году «Устьелес» незаконно получило 56,8 млн. рублей из областного бюджета «при наличии в технико-экономическом обосновании недостоверных сведений».

- Департаменту выдано представление от 2.06.2016 № их.42-2953/16, в соответствии с которым в срок до 1.08.2016 необходимо принять меры по обеспечению возврата предоставленных средств бюджета в сумме 56 874 439,54 с получателей субсидий, указавших недостоверные сведения в технико-экономическом обосновании, - говорится в решении суда.

В марте 2017 года ООО «Устьелес» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с просьбой признать это представление недействительным.

В указанный в решении суда период встречная проверка в отношении ООО «Устьелес» не проводилась, какие-либо документы (распоряжение, акт проверки, представление) обществу не направлялись. Исходя их этого, суд принял решение, что права бизнесменов нарушены не были, однако оставил за предприятием право оспорить через суд требование вернуть деньги в бюджет и доказать, что недостоверных сведений в документации не было. Сведений о том, что такое разбирательство когда-либо было, на сайте суда нет.

Не «УстьеЛесом» единым

ООО «УстьеЛес» - не единственное предприятие Владимира Сверчкова, связанное с переработкой древесины.

В 2016 году сообщалось, что компания «Биоэнергетика» (учредитель и гендиректор – Владимир Сверчков) построит в Сокольском районе предприятие полного цикла переработки древесины. Министерство промышленности и торговли России включило этот инвестиционный проект в перечень приоритетных в области освоения лесов. Проект предполагает создание современного предприятия, основным продуктом производства которого станет клееная фанера, а также биотопливо в виде древесного угля и пеллет.

Кроме того, сейчас в области при поддержке Корпорации развития реализуется второй проект, инвестируемый «Биоэнергетикой» Владимира Сверчкова - предприятие по комплексной переработке древесины и производству биотоплива в Харовске.

В ноябре 2016 года пресс-служба главы региона сообщала, что до 2021 года, кроме Сокола и Харовска, компания «Биоэнергетика» планирует также реализовать проекты по строительству предприятия комплексной переработки древесины в Вожеге.

Кроме лесного бизнеса, Владимир Сверчков занимается политикой: он является депутатом областного заксобрания от «Единой России». В 2011 году он ушел из ЗСО, а в 2016-м был избран вновь.