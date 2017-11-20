«Зуб» на площади Революции в Вологде будет стоять там еще как минимум 10 лет

20.11.2017 [Общество]

Сергей Воропанов опроверг слухи о том, что в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Вологда» будет перенесен памятник героям гражданской войны («зуб»).

«Мы обсуждали на общественном совете, что одно из общественных пространств – это площадь Революции. Хотелось бы некоторым видеть вместо памятника фонтан. В ближайшие 10 лет мы к этой теме даже близко не подойдем», - сказал Сергей Воропанов.

Он также не видит необходимости восстанавливать на площади Революции Всеградский Собор, так как там уже есть одна церковь. Отметим, что эта церковь не бывает переполнена, поскольку в центре Вологды на довольно небольшой территории находится несколько храмов.

Тэги: благоустройство, церкви, фонтаны
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